Novak Djokovic, învingător în primul meci din 2022. Liderul mondial a debutat în actualul sezon în turneul ATP 500 din Dubai. După aproape două luni de pauză forțată, campionul sârb n-a avut probleme în a trece de italianul Lorenzo Musetti (58 ATP). Dar cel mai spectaculos moment a fost primirea pe care spectatorii i-au făcut-o lui Novak Djokovic la prima apariție pe teren după scandalul din Australia.

Novak Djokovic, învingător în primul meci din 2022. Campionul sârb a ratat șansa de a-și apăra titlul la Australian Open după ce a fost expulzat de guvernul federal al țării de la Antipozi. Ferm pe poziția sa contra vaccinării, liderul ATP a declarat, pentru BBC, că e gata să plătească prețul pentru principiile sale, adică pierderea altor posibile trofee, inclusiv de la Roland Garros și Wimbledon.

Novak Djokovic a fost acceptat, totuși, pe tabloul turneului ATP din Dubai, unde organizatorii nu impun vaccinarea obligatorie participanților. Numărul 1 mondial la masculin a recunoscut că va fi nevoit să joace oriunde va fi primit, dat fiind că statutul său de nevaccinat nu-i oferă prea multe opțiuni în acest sens.

Prezența lui Novak Djokovic în Dubai a stârnit o frenezie uriașă în rândul fanilor săi, cu atât mai mult că cât în emirat trăiește și o comunitate sârbă puternică. De altfel, organizatorii au acceptat ca tribunele să fie pline 100% în urma interesului manifrestat pentru prezența sârbului în competiție.

Novak Djokovic a învins relativ ușor în primul tur. El a trecut de italianul Lorenzo Musetti (58 ATP), cu un dublu 6-3. Musetti îi pusese mari probleme lui Nole, anul trecut, la Roland Garros, când sârbul a fost nevoit să revină de la o-2 la seturi. Dar cel mai spectaculos moment a fost cel al intrării sârbului în arenă, lucru ce a fost întâmpinat de aplauzele și uralele publicului.

„A trecut ceva timp de când n-am jucat și nu puteam să găsesc un loc mai bun pentru a reveni. A fost o experiență fantastică, m-ați primit cu căldură și vă mulțumesc din tot sufletul. Am avut un moment cu câteva erori neforțate, ceva necaracteristic pentru mine, dar am reușit să trec peste și să câștig în minim de seturi contra unui jucător foarte talentat. A bătut puțin și vântul dar, una peste alta, a fost o experiență plăcută”, a spus Novak Djokovic la finalul partidei.

Djokovic va da în turul secund fie peste australianul Alex de Minaur (23 de ani, 32 ATP), fie peste rusul Karen Khachanov (25 de ani, 27 ATP), care l-a mai învins în trecut pe sârb. Novak Djokovic poate pierde locul 1 în ierarhia ATP, dacă rusul Daniil Medvedev se va impune în turneul de la Acapulco, Mexic, ce are loc tot în această săptămână.

