Novak Djokovic câștigă turneul US Open și egalează recordul istoric din tenis. Primele declarații ale campionului

Sârbul Novak Djokovic, locul 2 ATP, a obținut o victorie impresionantă la US Open 2023, câștigând al patrulea titlu la acest prestigios turneu de Grand Slam, ajungând la cel de-al 24-lea trofeu câștigat în cariera sa. În marea finală, Djokovic s-a confruntat cu rusul Daniil Medvedev și a demonstrat încă o dată de ce este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile.

Cum a decurs confruntarea dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev

Meciul a debutat cu o formidabilă prestație a lui Djokovic, care a câștigat primul set fără prea mari dificultăți și a reușit să obțină singurul break în cel de-al doilea game. Setul secund a fost plin de evenimente, cu Djokovic salvând o minge de break în momentul în care Medvedev conducea cu 4-3. Cu multe momente tensionate și spectaculoase, setul s-a încheiat în cele din urmă la tiebreak, cu Djokovic câștigând la 7-6(5).

În timpul acestui set, Daniil Medvedev a cerut un timeout medical pentru îngrijiri la umărul stâng și a părut afectat de problemele fizice ale lui Djokovic. Cu toate acestea, sârbul a continuat să-și mențină concentrarea și să servească excelent, în cele din urmă adjudecându-și setul secund.

În al treilea set, Djokovic și-a confirmat superioritatea, obținând trei breakuri consecutive și punându-și amprenta decisivă asupra meciului. Cu o victorie finală de 6-3 în setul al treilea, Novak Djokovic a devenit campionul US Open 2023, obținând astfel al 24-lea său titlu de Grand Slam.

Mai mult, un moment marcant în acest set a fost acela al căzăturii lui Medvedev, care a dorit să se ridice singur, refuzând ajutorul lui Djokovic. Această victorie istorică a lui Djokovic îl plasează pe campionul în același palmares cu legendarul Margaret Court, egalând recordul de 24 de titluri de Grand Slam câștigate. Cu o carieră excepțională și o formă impresionantă, Djokovic demonstrează încă o dată că este unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului mondial.

Primele declarații ale campionului US Open

Sârbul Novak Djokovic a scris istorie în lumea tenisului, obținând o victorie convingătoare în finala US Open, învingându-l pe rusul Daniil Medvedev cu scorul de 6-3, 7-6, 6-3. Cu această victorie, Djokovic a câștigat al patrulea titlu de Grand Slam din acest an, realizând ceea ce este cunoscut sub numele de „Anul Grand Slam”.

Pentru Djokovic, acesta a fost al patrulea an în care a câștigat trei turnee de Grand Slam, o performanță rară în istoria tenisului. În 2023, el a triumfat la Australian Open și Roland Garros și a ajuns în finala de la Wimbledon, unde a suferit o înfrângere amară.

Victoria de la US Open 2023 a marcat, de asemenea, o revanșă pentru Djokovic în fața lui Daniil Medvedev, care l-a învins în finala US Open din 2021. Această victorie i-a adus aminte de începuturile sale în tenis, când și-a pus scopul de a deveni cel mai bun jucător din lume încă de la vârsta de 7 ani.