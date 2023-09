Novak Djokovic a câștigat US Open 2023. Sârbul a ajuns la 24 de trofee de Grand Slam și a egalat o bornă istorică

Novak Djokovic a scris istorie și a câștigat US Open 2023. El și-a luat revanșa în fața rusului Daniil Medvedev după înfrângerea din finala din 2021, când i-a luat marele Slem. Nole a câștigat în trei seturi și a ajuns la 24 de trofee de Grand Slam din carieră.

Novak Djokovic și-a arătat încă o dată clasă într-o finală de Grand Slam, pe care a câștigat-o în minimum de seturi în fața lui Daniil Medvedev, scor 6-3, 7-6, 6-3. Sârbul e campion la US Open 2023 pentru a patra oară în carieră și, astfel, a egalat o bornă istorică.

Nole, legendă în tenis, a încheiat în forță un sezon 2023 în care a mai câștigat Australian Open și Roland Garros, la care se adaugă și o finală jucată la Wimbledon, cu Carlos Alcaraz. Novak Djokovic și-a luat revanșa la New York, după ce anul trecut nu a fost primit, din cauza refuzului de a se vaccina împotriva Covid.

Am vrut să devin cel mai bun jucător din lume când aveam șapte ani. Voiam doar să câștig Wimbledon, apoi am început să îmi setez alte obiective, dar nu m-am gândit vreodată că voi putea să vorbesc după al 24-lea Grand Slam. În ultimii ani mi-am zis că am o șansă”, a declarat Novak Djokovic după meci.

Deși a pierdut finala, Daniil Medvedev a avut puterea să glumească la festivitatea de premiere. El l-a întrebat pe Novak Djokovic pe un ton serios: „Ce mai cauți aici?„, apoi a început să zâmbească. În 2021, rusul i-a refuzat adversarului său șansa de a face Marel Slam după ce l-a învins în finală.

”Aceasta este a treia finală a noastră, sper să nu fie ultima. Sper că vei fi prin preajmă multă vreme, dar, totuși, când ai de gând să încetinești puțin?

Felicitări ție și echipei tale, eu am un trofeu de Grand Slam și tu ai 24…

Am fost aici acum doi ani și am câștigat. Atunci mi-am sărbătorit aniversarea nunții, a fost un cadou pentru soția mea, astăzi nu am mai reușit. Este iar duminică și iar aniversare, mi-am spus că repet cadoul, dar nu am mai putut”, a spus Dniil Medvedev la festivitatea de premiere.