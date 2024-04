Novak Djokovic, sportivul care ”distruge” recordurile. Cifre uluitoare, după calificarea în turul trei de la Wimbledon

Novak Djokovic se ia din nou la trântă cu recordurile. Jucătorul sârb s-a calificat în turul trei de la Wimbledon, iar cifrele lui sunt uluitoare. Cu toate acestea, la finalul partidei, numărul doi din clasamentul ATP a recunoscut că nu a jucat grozav și că adversarul a avut ghinion.

Novak Djokovic are șapte titluri la Wimbledon și continuă cursa pentru cel cu numărul opt, având șansa să egaleze recordul lui Roger Federer. Sportivul sârb l-a învins în turul doi pe australianul Jordan Thompson, în trei seturi: 6-3, 7-6, 7-5. A fost victoria cu numărul 350 în turneele profesioniste pentru „Nole”, care este întrecut la acest capitol doar de Roger Federer (369) și Serena Williams (367).

Jucătorul de pe locul 2 ATP a reușit a 30-a victorie consecutivă la Wimbledon și succesul cu numărul 41 pe terenul central al competiției londoneze cu premii totale de 44,7 milioane de lire sterline. „Nole” a câștigat al 11-lea tie-break consecutiv în anul 2023 la turneele de Grand Slam. În era Open, doar Pete Sampras, cu 12 tiebreak-uri la rând, în anul 1994, are cifre mai bune.

350 – Novak Djokovic is the third player in the Open Era, Women’s and Men’s included, to win 350 Grand Slam Singles main draw matches. Conqueror.#Wimbledon | @Wimbledon @the_LTA @atptour pic.twitter.com/8Dc1iTewHP

— OptaAce (@OptaAce) July 5, 2023