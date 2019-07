Noul șef al MAI anunță reformarea sistemului: „Proces radical de luptă împotriva criminalității”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne (MAI), Mihai Fifor, anunță reformarea sistemului și un „proces radical de luptă împotriva criminalității,” ca urmare a cazului din Caracal, care a fost tratat cu superficialitate de autorități. Fifor a postat un mesaj pe contul personal de Facebook în care dă asigurări că cercetările vor continua până când adevărul va ieși la iveală.

Mihai Fifor, noul șef al MAI, anunță reformarea sistemului

„Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitării Prim-ministrului Viorica Dăncilă. Vă asigur că vom continua toate cercetările necesare în cazul din Caracal, pentru identificarea adevărului și pentru sancționarea tuturor celor care nu au acționat profesionist și eficient în acest caz. Am mandat din partea Premierului să inițiez un proces radical de luptă împotriva criminalității și de reformare a sistemului.

De asemenea, din respect pentru familiile victimelor și pentru cetățenii care urmăresc evoluțiile, mă angajez să asigur o mai mare transparență în comunicarea periodică în acest caz. Vom pune la dispoziție constant informațiile oficiale care ies la iveală din demersurile pe care le facem. Onoare si Patrie!”, a scris ministrul interimar al Afacerilor Interne.

Mihai Fifor a fost numit șa șefia MAI după ce Nicolae Moga și-a dat demisia, în urma cazului din Caracal.

„În urma unei discuții pe care am avut-o cu doamna ministru Dăncilă am decis să mă retrag din fruntea MAI. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor. Toate cercetările vor continua. Am încredere în oamenii oneşti din minister şi le mulţumesc pentru colaborare. Îi mulţumesc doamnei prim-ministru pentru încredere. Trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor”, a declarat Nicolae Moga.