Cine vine la MAI. Nicolae Moga a fost înlocuit de Mihai Fifor

Nicolae Moga a demisionat de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), la doar 6 zile după ce a preluat mandatul, în contextul modului în care autoritățile au intervenit în cazul din Caracal. Moga a fost înlocuit de Mihai Fifor, care va asigura interimatul.

„În urma unei discuții pe care am avut-o cu doamna ministru Dăncilă am decis să mă retrag din fruntea MAI. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor. Toate cercetările vor continua. Am încredere în oamenii oneşti din minister şi le mulţumesc pentru colaborare. Îi mulţumesc doamnei prim-ministru pentru încredere. Trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor”, a declarat Nicolae Moga.

Mandatul lui Nicolae Moga, care a durat doar 6 zile, este cel mai scurt din istoria MAI. El a fost înlocuit de Mihai Fifor, care va asigura interimatul și care a mai deținut funcția de ministru al Apărării. Premierul urmează să trimită propunerea la preşedintele Klaus Iohannis.

Mihai Fifor s-a întors recent în Guvern pe funcția de vicepremier pe parteneriate strategice și a fost ales și secretar general al PSD. El a absolvit Facultatea de Litere și Istorie a Universității din Craiova, este licențiat în filosofie și deține un master în literatură română. În anul 2003, Fifor a devenit doctor în antropologie socială. Noul ministru interimar de la Interne a asigurat interimatul pentru postul de prim-ministru al României, după demisia lui Mihai Tudose.

Schimbarea din fruntea MAI vine în contextul modului în care autoritățile au gestionat cazul din Caracal. În continuare vina este pasată de la STS la polițiști și de la polițiști la procurori, după ce inițial s-a spus că tânăra răpită, violată și ucisă nu ar fi furnizat suficiente informații în momentul în care a sunat la 112, dar ulterior s-a dovedit că s-a comportat exemplar.