Noul proiect al Liei Olguța Vasilescu: unde vrea să mai candideze PSD-ista

În ultimele zile, au apărut mai mulți critici în PSD vizavi de trecutul Lie Olguța Vasilescu. Fosta membră PRM se află în prima linie a social democraților, dar se pare că nu va mai sta mult la București.

Printr-o postare pe Facebook, cum se pare că este moda printre politicieni de seamă în ultima perioadă, Olguța Vasilescu și-a anunțat noul său proiect de anvergură. Este vorba de o nouă candidatură. Cu un pic de noroc, PSD-ista va reușit să obțină titlul de edil al Craiovei.

Deși percepția PSD-ului nu mai este ce a fost odată la nivelul țării, Olguța este încrezătoare că persoanele cu drept de vot din Craiova sunt alături de ea. Dacă ar fi să credem postarea de pe Facebook, fostul ministru al Muncii spune că oamenii o consideră cel mai bun primar al Băniei.

În favoare efortului din spatele unei candidaturi la primărie, Olguța Vasilescu a renunțat la postul de deputat din Parlamentul Românei. Biroul Permanent municipal al PSD Craiova a aprobat în unanimitate, candidatura Liei Olguţa Vasilescu.

„Astăzi (joi – n.r.), Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primaria Craiovei. Am fost foarte onorată să constat, în urma sondajului de opinie realizat, că locuitorii orașului consideră că am fost cel mai bun primar de după Revoluție și că un procent foarte mare dintre ei își doresc să revin ca primar. Le mulțumesc pentru încredere, atât lor, cât și colegilor mei, și îi asigur că, în următorii patru ani, voi depune toate eforturile pentru ca toți cetățenii să se regăsească în proiectele primăriei!”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

În aceeași postare, PSD-ista a insistat pe faptul că, în următoarea perioadă, va prezenta echipa și programul cu care candidează la primărie. În același context, va detalia o listă de investiții care sunt necesare și modul prin care vrea să transforme Craiova într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România.

Ca referință, în ultima săptămână, trecutul de deputat PRM al Olguței Vasilescu a ajuns în lumina reflectoarelor în ultima săptămână, acesta fiind probabil unui dintre motivele pentru care vrea să părăsească Bucureștiul. În acea perioadă, pe lângă manifestări naționaliste promova de exemplu ”forța moderată” în școli și încuraja profesorii să le mai dea câte o palmă elevilor.

„Dacă văd că nu le faci nimic, azi se suie pe catedră, mâine te iau la bătaie, poimâine cine ştie ce mai fac. Deci exmatriculări şi amenzi. Altă soluţie nu văd pentru stoparea violenţei în şcoli. Nu sunt idei care mi-au venit mie, ci sunt discuţii pe care le port cu profesorii de mai multă vreme. Nu se mai poate aşa”, insista Lia Olguța Vasilescu în 2007, pe când era șefă a comisiei de învățământ din Camera Deputaților și membră PRM.