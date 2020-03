Naționalismul, un lucru bun și alte conspirații: cele mai ciudate afirmații ale liderului PSD

În cea mai recentă intervenție a liderului interimar al PSD la Digi 24, din motive greu de înțeles, Marcel Ciolacu a început să laude naționalismul și să atragă atenția asupra unor teorii ale conspirații în care crede cu înverșunare.

Încercând să-și argumenteze un discurs naționalist, liderul PSD a venit la înaintare cu argumente precum ”Roșiile au alt gust…”. El încerca să insiste pe faptul că România este de fapt un fel de coș de gunoi al Uniunii Europene, iar la noi ajung cele mai proaste produse, încărcate de chimicale. Mai avea puțin și insista pe faptul că, de fapt, toți vor să ne omoare.

Până și ”pasta de dinți este total diferită” față de cea care se vinde în restul Europei. Discursul președintelui interimar al Partidului Social Democrat a inclus o serie de formulări care nu păreau ancorate în dovezi sau realități, ci în opinii personale foarte eficiente în a băga conspirații în mințile românilor.

„Naţionalismul nu este un lucru rău. N-avem nevoie de extremă dreapta sau extremă stânga. (…) Nu trebuie să foloseşti naţionalismul extrem pentru a culege voturi, dar trebuie să lupţi pentru drepturile pe care le au românii într-o Uniune Europeană. Suntem membri ai UE şi trebuie să luptăm pentru drepturile noastre. E datoria unui politician să facă acest lucru”, a spus Ciolacu. Singurul lucru rău referitor la naționalism, în opinia liderului social democrat este că unii îl folosesc în campanie electorală, pentru a strânge voturi.

La întrebarea legată de prezența unei aripi naționaliste în PSD, Ciolacu a răspuns cât se poate de senin că ”este și normal să existe”. Discursul său a venit de nicăieri, dar sunt șanse mari să-i afecteze negativ imaginea și influența în partid.

„Este şi normal să existe în fiecare partid o astfel de aripă. Important este cât este de dominantă. Ea se adaptează cerinţelor populaţiei. Haideţi să vorbim concret: există un dublu standard între produsele vândute în Europa şi produsele vândute în România. (…) Reţeta după orice pastă de dinţi din Europa este total diferită decât reţeta de pastă de dinţi din România. Haideţi să nu ne facem! Roşiile au alt gust… Este normal să existe o astfel de voce (naţionalistă – n.red.). Este o abordare diferită. Politicienii trebuie să aibă capacitatea să lupte pentru îndreptarea acestor decalaje, printr-o luptă politică normală. În toată Europa, şi în ţările consacrate, au existat la un moment dat partide aproape extremiste la putere. (…) Nu inventăm noi apa caldă”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Încercând să găsească o ancoră pentru întregul set de gânduri formulate la Digi 24, Ciolacu a insistat pe criticile care i s-au adus în ultimele zile Liei Olguța Vasilescu pentru că a fost un membru PRM, în contextul în care Partidul România Mare era rezultatul unei viziuni naționaliste promovate de Corneliu Vadim Tudor.

„Lia Olguţa Vasilescu este colega mea de partid, cu performanţe politice alături de Claudiu Manda la Dolj. E candidată la municipiul Craiova… Cu un mandat la Ministerul Muncii, eu îl consider foarte bun. Nu am auzit pe cineva ieşind şi atacând-o pe Lia Olguţa Vasilescu de ceea ce a făcut la minister. Am auzit atacând-o că este PRM-istă. Am mare încredere în ea şi sunt ferm convins, cum a şi dovedit în trecut, că va fi o primăriţă de excepţie”, a spus Ciolacu.