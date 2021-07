Noul model Dacia surprins din greșeală în Pitești. Ce mașină se află, de fapt, sub camuflaj

Dacia Renault pregătește mai multe surprize pentru acest an și pentru anii următori. Începutul deja a fost făcut prin lansarea primului model electric, dar și prin rebranding la logo-ul Dacia. Pentru perioada următoare fabrica de la Mioveni se pregătește de lansarea de noi modele. Unul dintre acestea, ținut la secret a fost observat zilele acestea pe străzile Piteștiului. Zvonurile din piață spun că ar fi vorba de noua Dacia Duster 2021.

Automobile Dacia SA este cel mai mare producător auto român, care din septembrie 1999 aparține grupului francez Renault. Anul trecut, la doar o lună după prezentarea oficială a celei de-a treia generații a modelelor Logan, Sandero și Sandero Stepway, Dacia a anunțat prețuri pe piața românească pentru vehicule noi.

Producătorul a precizat că prețurile de pornire variază de la 8.400 de euro pentru Logan, 8.600 de euro pentru Sandero, respectiv 12.050 euro pentru Sandero Stepway. În același trend de rebranding, Dacia Renault lansa primul model electric Dacia, care a avut un succes deosebit, mai ales în România. A existat o creștere masivă a cererilor pentru acest model, Dacia Renault fiind obligată să suspende pentru o perioadă precomenzile, nefăcând față numărului mare de comenzi.

SUV-ul Dacia Bigster va apărea pe piață folosind tehnologia hibridă. Dacia intenționează să dezvăluie trei noi modele până în 2025. Primul va urma să vină anul viitor sub forma unui frate mai mare pentru SUV-ul Duster, numit Bigster.

Noua mașină va catapulta marca bugetară într-o piață mai profitabilă. În același timp va îndeplini în continuare principiul de bază al mărcii de a satisface cumpărătorii de mașini noi care se bazează pe buget.

Dacia Bigster face parte dintr-un exercițiu important de rebranding pentru firmă. Rebranding-ul a fost recent încorporat într-o nouă structură de afaceri în cadrul Grupului Renault. Firma-mamă Dacia, Renault, lansează o ofensivă de produse în clasele hatchback-ului familiei și SUV-urilor de dimensiuni medii.

Dacia Bigster va fi la înălțimea numelui său, jucând un rol cheie în această nouă serie de mașini de familie. Renault a confirmat, de asemenea, că o nouă transmisie hibridă proiectată cu SUV-urile este în curs de dezvoltare pentru 2022. Acesta folosește un motor cu trei cilindri turbo de 1,2 litri și poate dezvolta până la 200 CP.

Noul model de Dacia Duster 2021 a fost restilizat ușor pentru a-l alinia cu noul său frate Sandero, ca parte a unui lifting facial în mijlocul vieții. Recent noul model a fost văzut pe străzile orașului Pitești, bine camuflat.

Noile modele de faruri în formă de Y ale Dacia și o grilă cromată marchează noul SUV din mașina actuală. Pentru prima dată la Dacia Duster 2021 au fost montate indicatoare frontale cu LED mai eficiente.

Se spune că noile modele de roți și spoiler de 15 și 16 inch optimizate pentru aeronave. Acestea vor fi coroborate cu rulmenți noi, anvelope și lumini mai eficiente, vor ajuta la reducerea emisiilor de CO2 cu 5,8 g / km pe Duster cu tracțiune integrală.

Interiorul ușor renovat, proiectat cu contribuția clienților Dacia, primește materiale noi și o consolă centrală reproiectată. Spațiu de stocare va ajunge la 1,1 litri, iar un ecran tactil de 8,0 inci cu integrare smartphone a fost introdus ca standard.

Julien Ferry, director de program pentru gama Duster, a declarat pentru Autocar că păstrarea „rețetei” Duster este o prioritate generală. Ferry mai vorbește și de schimbările subtile pentru a-și asigura succesul.

„Feedback-ul pe care îl avem este foarte bun. Totuși, ceea ce am vrut să îmbunătățim este să oferim mașinii ceva mai multă prospețime. Am vrut să îmbunătățim lucrurile mici la care este sensibil clientul, cum ar fi sistemul multimedia cu un ecran mai larg.

Am dorit, de asemenea, să îmbunătățim ușurința în utilizare. Așa că am introdus o nouă consolă centrală între scaunele din față, mai multe porturi USB [pe anumite garnituri]. Am încercat, de asemenea, să îmbunătățim eficiența energetică prin reducerea CO2 și a consumului său.”, declară Julien Ferry, director de program pentru gama Duster.