Noua lege a pensiilor aduce schimbări majore! Câți bani vei lua, dacă ai o vechime de muncă mai mică de 15 ani

Noua lege a pensiilor aduce schimbări importante! Printre lucrurile esențiale pe care le punctează se află modul de acordare și calculare a pensiei minime în România. Anii lucrați își vor spune cuvântul, iar perioada de muncă va face diferențierea în sistemul de pensii din România.

Vechimea de muncă, criteriul care face diferența în sistemul de pensii

Anii în care ai cotizat la stat reprezintă un criteriu definitoriu în stabilirea venitului pentru cei care au dreptul la pensie.

Așadar, cei care au o vechime de minimum 15 ani vor primi 45% din salariul minim brut pe țară, anunță capital.ro. La această sumă se adaugă câte 1% pentru fiecare an în plus la vechime. În prezent, pensionarii care au o vechime între 10 și 15 ani, primesc numai 40% din salariul minim brut pe economie, aceștia beneficiind și ei câte 1% adăugat pentru fiecare an de vechime în plus.

„Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă.

Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, se spune în noua Lege a pensiilor.

Cum se va calcula venitul minim în sistemul de pensii

Cei care au o vechime de muncă mai mică de zece ani și grad de handicap vor avea dreptul la o pensie care se va stabili dintr-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată

Cei care beneficiază de pensie de urmaș au dreptul la o venit minim în cuantum de 35 % din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, se mai arată în noua lege a pensiilor.

De altfel, conform legii, cuantumul pensiei minime se modifică, ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe ţară garantat în plată.