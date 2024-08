Noua “bijuterie” care se construiește la 30 de minute de București: “Una dintre cele mai tari baze sportive din țară”

Una dintre echipele din liga a treia va avea stadion nou. Se lucrează intens la baza sportivă, care se află lângă București, iar antrenorul formației are planuri mari pentru următorii ani. În ce stadiu sunt lucrările în prezent și când va fi dat în folosință terenul.

Dan Alexa, antrenorul echipei CS Tunari, are planuri mari cu echipa din liga a treia. Tehnicianul a vorbit recent despre noua bază sportivă unde se va antrena echipa, dar și despre planurile de viitor. Stadionul care se construiește la Tunari va fi dat în folosință într-o lună, iar obiectivul pentru următorii trei ani al lui Alexa este să ducă echipa în prima ligă.

Alexa a preluat echipa în primăvară, când CS Tunari era aproape de retrogradare, iar vara aceasta formația a revenit în liga a treia. Antrenorul a vorbit recent despre obiectivele sale pentru următorii ani și despre stadiul lucrărilor la stadion.

Primarul e foarte focusat pe acest obiectiv, va face una dintre cele mai tari baze sportive din România, se vor termina repede lucrările la bază, în decurs de un an. E un proiect pe termen lung, am liniște, am oameni cu care lucrez foarte bine și sper să reușim să facem o echipă care să se bată în 2-3 ani în play-off-ul ligii secunde”, a declarat Alexa, la GSP Live .

”Construiesc o echipă de la zero. Obiectivul e ca în 3 ani să ajungem în prima ligă. S-a refăcut stadionul, se lucrează mult la infrastructură, s-a mărit capacitatea arenei, acum se pun stâlpii de nocturnă. Am făcut un gazon foarte bun, dintre cele mai bune din Ilfov, se va vedea. O să începem campionatul pe acest stadion. Se lucrează nonstop. Lucrurile se fac corect, iar asta mi-a dat multă încredere.

La finalul lunii august, cei de la Tunari se vor putea bucura de noua arenă. Aceasta va avea și nocturnă și va avea o capacitate de 3.000 de locuri. Clubul susține că stadionul a fost construit doar din sponsorizări. Dan Alexa, care a reușit să promoveze în trecut cu alte trei echipe, respectiv Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Rapid, este încrezător cu privire la șansele formației de a avansa, mai ales că CS Tunari a realizat anul acesta nu mai puțin de 19 transferuri.

”Găsești tot mai rar în fotbalul românesc asemenea proiecte. Se lucrează la infrastructură, se creează condiții bune de joc. Am libertatea să-mi fac un lot cu care pot promova în primul an. Dar nu e ușor. Am exemplul Reșița, cu care n-am pierdut niciun meci un sezon întreg, am făcut 6 remize, și n-am promovat la baraj.

Se poate întâmpla orice, dar sunt foarte motivat și îmi doresc mult să reușesc. Am adus 19 jucători noi în această vară. E un mixt, jucători cu experiență cu foarte mulți fotbaliști tineri. Am 12 jucători născuți 2005-2006. E un lot tânăr, antrenabil. Am încercat să nu mai iau nume, vreau să lucrez mai mult cu jucători tineri, să le cresc nivelul, asta îți dă o satisfacție și îți poți crea o echipă. Acum, cred că am o echipă cu care pot promova”, a mai spus Alexa.