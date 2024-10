Noile tendințe pentru vacanțele din 2025. Ce caută, mai nou, oamenii la agențiile de turism

Chiar dacă abia s-a încheiat sezonul estival, mulți se gândesc deja la vacanțele de anul viitor. Fie că plănuiești o escapadă într-o destinație exotică, în timp ce la noi este iarnă, te gândești la un city break sau direct la concediu de vara viitoare, iată care sunt tendințele în materie de vacanțe pentru 2025!

Trenduri pentru vacanțele din 2025

Industria turismului este dinamică, iar preferințele călătorilor se schimbă de la an la an. În 2025, vacanțele vor fi marcate de tendințe noi și interesante, care se aliniază cu dorințele turiștilor de a experimenta mai mult decât destinații clasice.

Conform unui raport recent al Expedia Group, printre principalele tendințe de călătorie din 2025 se numără Detour Destinations, Călătoriile JOMO și Hotel Restaurant Renaissance. Iată ce înseamnă aceste tendințe și ce caută călătorii în vacanțele lor viitoare!

1. Destinațiile ocolitoare (Detour Destinations)

În 2025, turiștii nu se mai mulțumesc doar cu vizitarea destinațiilor turistice consacrate, ci sunt atrași și de destinații alternative, situate în apropierea celor principale. Această tendință se manifestă prin includerea unor destinații mai puțin cunoscute în itinerariile de călătorie, unde turiștii își pot prelungi vacanțele explorând locuri autentice și liniștite.

De exemplu, cei care călătoresc la Paris pot face un popas în orașul Reims, cunoscut pentru podgoriile și cramele sale de șampanie. În Italia, turiștii care vizitează Milano pot opta pentru o deturnare spre Brescia, o destinație aflată la o distanță mică de metropola milaneză, dar cu un farmec istoric și cultural aparte.

2. Renașterea restaurantelor de hotel (Hotel Restaurant Renaissance)

Tot mai mulți turiști caută experiențe culinare deosebite atunci când aleg o cazare, iar hotelurile au răspuns acestei cereri prin deschiderea de restaurante cu renume internațional. Hotels.com, parte a Expedia Group, a raportat o creștere de 40% a recenziilor pozitive legate de restaurantele din hoteluri, semn că turiștii își doresc mese memorabile, direct la locul de cazare.

Multe hoteluri au început să colaboreze cu bucătari de renume, unii dintre ei având chiar stele Michelin, și să ofere meniuri sezoniere și inovații culinare. Astfel, călătorii pot savura preparate rafinate fără a părăsi confortul hotelului.

3. Călătoriile JOMO (Joy of Missing Out)

Pe măsură ce conceptul de FOMO (Fear of Missing Out) devine mai puțin relevant, o nouă tendință ia amploare: JOMO (Joy of Missing Out), care pune accent pe bucuria de a te deconecta și de a face mai puțin în vacanță.

În loc să urmărească agitația și să bifeze toate atracțiile turistice, călătorii din 2025 preferă să se retragă în locuri liniștite, cum ar fi cabane izolate sau case pe plajă, unde pot scăpa de agitația vieții cotidiene. Această tendință de relaxare și regăsire personală reflectă dorința oamenilor de a experimenta vacanțe mai simple, dar cu un impact profund asupra stării lor de bine.

4. Revenirea vacanțelor all-inclusive

Un alt aspect interesant evidențiat de raportul Expedia este întoarcerea tinerilor, în special a Generației Z, la vacanțele all-inclusive. Aceste tipuri de sejururi au evoluat, oferind acum mai mult decât bufete clasice și distracții de rutină. Hotelurile all-inclusive moderne pun la dispoziție baruri speciale, cum ar fi cele cu margarita, petreceri cu spumă și activități de wellness, toate concepute pentru a atrage călătorii tineri care doresc o vacanță fără stres, dar plină de distracție.

5. Călătoriile pentru cumpărături specifice (Goods Getaway)

Influențele TikTok și social media au generat o nouă tendință în 2025: călătoriile dedicate achiziționării unor produse virale. Oamenii călătoresc în diverse colțuri ale lumii pentru a găsi obiecte populare online, cum ar fi ciocolata din Dubai, untul francez, produse de îngrijire din Coreea sau dulciuri japoneze. Această formă de turism, denumită Goods Getaway, devine din ce în ce mai populară printre cei care își doresc să îmbine vacanța cu achiziții unice.

6. Vacanțe fenomenale (Phenomena-List)

O altă tendință pentru 2025 este legată de experiențele naturale unice, pe care călătorii doresc să le aibă în anumite perioade ale anului. De exemplu, dansul cocorilor japonezi poate fi observat în februarie și martie, iar între iulie și septembrie, turiștii pot asista la spectacolul natural al planctonului bioluminescent pe plajele din Vero Beach, Florida.