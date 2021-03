Noi stațiuni turistice în România. Se miziează pe dezvoltare folosind resursele de apă geotermală

În următoarea perioadă, vor lua naștere noi stațiuni turistice în România. Pentru dezvoltare, se mizează pe resurse de apă geotermală.

Orașul Săuceni și Municipiul Salonta au devenit vineri stațiuni turistice de interese local, prin decizia Guvernului. Cele două mizează prioritar pe dezvoltarea turistică folosind resursele de apă geotermală. În acest mod, cetățenii vor avea un trai mai bun, dar și mai multe locuri de muncă. Planul este ca în următoarea perioadă să fie construită o zonă de agrement ce conține un centru wellness cu apă geotermală.

„Este un salt calitativ al municipiului Salonta în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă şi pentru un trai mai bun al cetăţenilor din urbea noastră. Această decizie este un pas înainte în dezvoltarea turismului pe domeniile wellness, cultural şi natural. Noi am început un masterplan pentru o zonă de agrement, centru wellness, cu apă geotermală, pentru că sub oraşul nostru se află un zăcământ pe care am primit dreptul a-l exploata şi avem început deja proiectul cu fonduri europene pentru acest centru wellness”, a declarat luni, primarul municipiului Salonta, Török László.