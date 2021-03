Noi reguli de restricție în București. Cum vor funcționa, de fapt, magazinele în weekend și în timpul săptămânii

După ce Bucureștiul a fost introdus în scenariul roșu, acum Prefectul și CMBSU, au emis noi restricții pentru bucureșteni. Conform documentului oficial, noile măsuri intră în vigoare din noaptea de 27 spre 28 martie 2021.

După întâlnirea dintre Prefectul Capitalei și membrii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgență (CMBSU), s-au luat noi decizii.. Restricțiile aprobate de CMBSU intră în vigoare din această noapte. Aceste noi restricții afectează atât libera circulație cât și agenții economici din București.

În acest moment Bucureștiul are o incidența a ratei de infectare de 6.88 la mai de locuitori, astfel că CMBSU a decis noi restricții, atât pentru weekend, cât și pentru restul săptămânii, după cum urmează:

”Circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei este interzisă iîn intervalul orar 22,00 – 5,00 in zilele de luni până joi, și iîn intervalul orar 20.00 – 05.00 in zilele de vineri, sâmbătă și duminica, cu condiția menținerii incidenței cumulată la eel mult 7,5/1000 de locuitori, cu urmatoarele exceptii: