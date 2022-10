Noi detalii tulburătoare despre ororile de la Maternitatea Polizu. Mărturia cutremurătoare a mamei care și-a salvat fiica născută prematur

Au apărut noi informații cutremurătoare privind cazul de acum 3 ani de la Maternitatea Polizu, în care un medic a fost acuzat de mama unei bebelușe că i-ar fi pus copilul născut prematur într-o pungă și lăsat să moară cu zile. Ce declarații șocante a făcut femeia.

Acum trei ani de zile, o mamă din București a trecut prin cea mai cumplită experiență a vieții sale. Femeia a povestit cum i s-a spus că bebelușul ei s-ar fi născut mort la Maternitatea Polizu, iar specialistul care a ajutat-o să aducă fetița pe lume, nu ar fi luptat pentru viața copilului.

Mai mult de atât, medicul Florian Robe ar fi refuzat să pună bebelușul în incubator și, în schimb, l-ar fi pus într-o pungă și l-ar fi lăsat de izbeliște.

„Îmi amintesc că am născut-o. Mi s-a spus că am născut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta. Am fost întrebată ce vreau să fac cu copilul, dacă îl iau acasă sau să îl las să i se facă autopsie. Am spus că vreau să se facă autopsia, să ştiu cauzele.

A fost un şoc total! Oamenii din spital îmi spuneau că a fost o minune de la Dumnezeu. Fiind săptămâna mare a Paștelui m-au făcut să cred că copilul a înviat peste noapte.

Ulterior am aflat că doctorul nu a vrut să-i dea nicio șansă la viaţă. Având o vârstă de gestație de 26 de săptămâni şi mi-a spus că nu are niciun rost să ocupe incubatorul cu ea.

A preferat ca după ce am născut să-l bage într-un sac. O asistentă cu suflet mare a făcut lucrul acesta. A trecut peste cuvântul doctorului. L-a sunat pe doctor şi i-a spus că fetița trăiește după cele 12 ore.

Asistenta aceea mi-a botezat fetița şi în noaptea botezului mi-a spus tot ce s-a întâmplat. A spus că ea nu poate să stea cu minciuna asta”, a declarat femeia, în exclusivitate pentru Antena 3.