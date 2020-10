Nicușor Dan și Dacia care a fost dată șpagă pentru o adresă de mail. „Aduceam blugi din Turcia și…”

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei ales, este un personaj pitoresc și, uneori,plin de neprevăzut. Recent, a fost invitatul lui Andi Moisescu, și a povestit despre lucruri din tinerețea și studenția sa.

Noul primar al Bucureștiului nu și-a preluat încă mandatul, acuzând fostul deținător al acestei funcții de multe probleme. Dar, până să-și preia mandatul de edil al Bucureștiului, Nicușor Dan are timp și de interviuri. Andi Moisescu l-a provocat să paticipe la un interviu, realziat de celebrul moderator, sub forma unor podcast-uri. Edilul a aceptat și a participat la interviu. Printre multele subiecte atinse a fost și cel al perioadei de studenție. La începutul anilor 90, toată lumea făcea afaceri cu marfă adusă din Turcia. Nici Nicușor Dan nu a făcut excepție, făcând exact același lucru. Chiar a și povestit acest episod în podcastul lui Andi Moisescu.

”Jucam tenis cu piciorul pe aleea din Grozăvești. Mergeam și în discoteca R2. Am stat în căminul D. Am fost în Turcia. De două ori la Istanbul. Era vremea când se făcea comerț. Am fost prima dată într-o prospecțiune, am cumpărat blugi și toate astea, dar mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul. Ha, ha, ha! Fetele croșetau pulovere din mohair. A doua oară am venit cu șase saci de mohair în autocar. Bineînțeles, la vamă le-am distribuit și așa… Cum se făcea atunci”, a povestit noul primar al Bucureștiului.