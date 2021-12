Nicușor Dan a oferit câteva informații legate de maniera extrem de modestă în care străzile și centrul Capitalei au fost decorate în preajma sărbătorilor. Spre deosebire de alți ani, luna decembrie a însemnat pentru mulți cetățeni care au colindat străzile Capitalei o imagine tristă a realității pe care o trăim zi de zi. Potrivit Primarului General, anul acesta, bugetul statului s-a îndreptat către alte cheltuieli, mai utile în timpul pandemiei decât instalațiile de Crăciun.

Mai mult decât în oricare alt an, bucureștenii și-au exprimat dezamăgirea profundă față de modul în care Primăria Capitalei nu s-a preocupat de împodobirea orașului cu ocazia sărbătorilor. De-a lungul timpului, străzile Bucureștiului au strălucit în luna decembrie, astfel că putea fi comparat cu marile capitale europene.

Chiar și anul trecut, Capitala s-a bucurat de instalații și decorațiuni impresionante, închiriate de pe vremea mandatului Gabrielei Firea. În acest an, Nicușor Dan a recunoscut că nu a mai închiriat nicio instalație suplimentară față de cele existente deja. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în contextul pandemiei de Covid-19, care solicită sume de bani mult mai mari pe care Primăria trebuie să le aloce spitalelor.

“Tot ce am avut, am scos. Nu am mai închiriat altele. Diferenţa de bani între anul trecut şi anul acesta este că atunci au fost 10 milioane, care erau deja comandate când am venit eu. Şi chiar lucrările erau începute. 10 milioane de lei – anul trecut, un milion – anul acesta.

Cred că, în momentul în care spitalele îţi cer 300 de milioane şi tu nu poţi să le dai decât 200, este un pic ridicol să dai 10 milioane pe iluminat stradal. Asta e filosofia mea”, a explicar el, la B1TV.