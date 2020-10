Nicușor Dan face o nouă schimbare la Primăria Capitalei. Atac subtil la Gabriela Firea

Primarul ales al Bucureștiului Nicușor Dan, premierul Ludovic Orban și Lucian Bode ministrul Transporturilor, au s-au înțeles și anunță mari schimbări în Capitală.

Vineri, Nicușor Dan a anunțat că, Primăria Capitalei nu va mai fi un obstacol pentru Ministerul Transporturilor, în situații de genul celor care țin de eliberarea unui certificat de urbanism.

Precizările au fost făcute în urma unei discuții, la Ministerul Transporturilor, cu Ludovic Orban și Lucian Bode. Discuțiile au fost pe tema proiectelor de infrastructură și transport ale Capitalei și zonei metropolitane București-Ilfov.

La finalul întâlnirii, Nicușor Dan a spus că aceasta ”este începutul unei frumoase prietenii”. Primarul ales a subliniat faptul că Bucureștiul ”este obligat” să colaboreze cu Ministerul de Transporturi, pentru că multe din proiectele care au în vedere mobilitatea țin de colaborarea cu acest minister.

„Am găzduit astăzi, la sediul Ministerului Transporturilor, o primă întâlnire de lucru având drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructură de transport pe toate modurile: rutier, feroviar, metrou, aerian din regiunea București-Ilfov. Am vorbit despre proiectele care vor transforma Bucureștiul în noul București, un București durabil, modern, conectat interior și exterior cu un sistem modern de transport.

Am dat startul unui proces amplu de construcție, în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureștiului și a regiunii București-Ilfov din punctul de vedere al infrastructurii de transport, am prezentat stadiul pe fiecare proiect de dezvoltare și am prezentat planul investițional pentru următorii 10 ani, cu focusare pe regiunea București-Ilfov” a declarat Lucian Bode.