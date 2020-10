Ludovic Orban a făcut anunțul așteptat de toți românii. Acum este clar

Vineri, premierul Ludovic Orban a declarat că, odată cu creșterea numărului de infectări crește și riscul de apariție a unor restricții.

Ludovic Orban a declarat că, majorarea numărului de persoane infectate cu noul coronavirus poate fi oprită prin creșterea numărului de persoane care respectă regulile de protejare a sănătății. El a mai adăugat că riscul de impunere a unor noi restricții este mai mare pe măsură ce cresc și numărul cazurilor de VOVID-19.

„Noi am urmărit, gradual, luarea unor măsuri, pe baza unor evaluări epidemiologice, de reluare a activităților, pentru că obiectivul nostru a fost ca economia să funcționeze, ca toate activitățile să se desfășoare în condiții cât mai aproape de normalitate. În paralel cu aceste măsuri, am derulat o campanie de informare publică, campanie prin care am cerut românilor să respecte măsurile de protecție sanitară. Putem opri creșterea numărului de cazuri prin creșterea numărului persoanelor care respectă regulile de protecție a sănătății”, a spus Ludovic Orban, într-o conferință de presă la Ministerul Educației, citat de Agerpres.