Nicușor Dan, anunț important despre problema țânâțarilor din București. Ce obstacole au apărut în timpul tratamentelor împotriva insectelor

Capitala se confruntă ca în ficare an cu problema țânțarilor, astfel că, prin zonele cu multă vegetație, este obligatoriu să ținem cont de prezența iminentă a insectelor. Edilul Bucureștiului a vorbit, ieri seară, despre modul în care autoritățile competente au intervenit pentru a soluționa această problemă. Ce s-a încercat în acest an pentru a spori efectul tratamentelui?

Nicușor Dan a explicat, în direct faptul că, Primăria Municipiului București a aplicat al cincilea tratament contra țânțarilor, din cele 15 planificate, iar lucrările au loc conform planului. Edilul a menționat că administrația locală a pus mai mult accent pe eliminarea larvelor, astfel încât, răul să fie „tăiat de la rădăcină”.

Chiar și așa, Nicușor Dan susține că problema nu a fost rezolvată în totalitate, fiind necesară toată seria de tratamente. Spre deosebire de anul trecut, primarul general al Capitalei și-a exprimat optmismul cu privire la obținerea unor rezultate mai bune decât în alți ani, însă nu există o garanție în acest sens.

Adică e mult mai eficient să stârpeşti larvele, dacă reuşeşti, decât să te ocupi de toţi ţânţarii din toţi copacii din Bucureşti. Suntem cam la fel ca anul trecut pe calitatea acestui serviciu. Eu mă aştept să fim puţin- puţin mai bine decât anul trecut, pentru că am fost ceva mai sistematici pe larve, dar nu e o problemă pe care să ştim s-o rezolvăm cu totul”, a afirmat Nicuşor Dan, la Digi24.

În cadrul aceleiași intervenții, Nicușor Dan a fost întrebat, de ce mai multe sectoare bucureștene nu beneficiază de apă caldă până pe 14 iulie, având în vederea temperaturile extreme înregistrate. Potrivit acestuia, există lucrări de schimbare la rețeua principală, rezultatele din acest an fiind cele mai bune.

În același timp, primarul Capitalei a ținut să menționeze că și-a îndeplinit promisiunile făcute în campanie, subliniind că în iarnă, zile întregi, bucureștenii nu au avut probleme cu apa caldă.

”Un lucru bun este că am reuşit şi deja avem datele, am reuşit să schimbăm mult mai mult din reţeaua principală decât reuşeam în anii precedenţi. Am făcut 28 de km în 2021, 32 km în 2022 şi eu cred că o să depăşim 50 km anul acesta.

Asta era ţinta noastră pe care am promis-o în campanie şi din cauza lucrărilor pe care le-am făcut şi din cauza acelei centrale provizorii pe care am montat-o prima care s-a montat în Bucureşti după 89, centrala provizorie de la Titan, în această iarnă lucrurile au stat mai bine, în sensul că am avut zile întregi din luna februarie care a fost cea mai friguroasă, în care n-am avut probleme”, a declarat Nicuşor Dan.