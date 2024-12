Nicu Alifantis, de nerecunoscut la 70 de ani. Cum arată acum celebrul artist

Nicu Alifantis este unul dintre cei mai apreciați artiști români din vechea generație. În ultimii ani, artistul a trecut prin câteva schimbări vizibile, ajungând ca, la 70 de ani, să fie aproape de nerecunoscut. Păstrează însă aceeași dragoste pentru muzică și aceeași pasiune ca în tinerețe.

Ajuns la venerabila vârstă de 70 de ani, Nicu Alifantis nu poate sta departe de marea sa dragoste, muzica. Este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde postează frecvent fotografii și informații despre proiectele sale.

În cele mai recente imagini, fanii au remarcat cât de schimbat este interpretul hitului „Ce bine că ești”. În ultimul timp, artistul a slăbit considerabil și i s-a schimbat inclusiv fizionomia. A rămas însă activ în domeniul muzical și la fel de devotat publicului său.

„2024 a însemnat:

• 154 de reprezentații artistice, toate sub egida aniversării a 70 de ani de viață, din care:

• 43 spectacole în țară, în formulele Solo (3), Alifantis & Mirică – Gemini (7), Mălăele & Alifantis (2), Zan (16), FragileBand (12), Simphonicu (2);

• 1 spectacol aniversar (Alifantis 70) în parteneriat cu Opera Națională București – cea mai mare producție de spectacol (Alifantis, Zan, FragileBand, Orchestra & Corul ONB, dirijor Daniel Jinga – 186 persoane din care 148 pe scenă) , concert sold out două luni înainte de reprezentație;

• Turneul caritabil „Artiștii pentru artiști” în parteneriat cu UNITER, 8 concerte în formula Alifantis & FragileBand;

• Concertul de deschidere a Festivalului TIF, ediția 2024, Alifantis & FragileBand;

• Spectacolul de Moș Niculae, „Poveste de iarnă – Alifantis & FragileBand”, 6 decembrie 2024, a doua ediție, susținut integral din vânzarea de bilete, fără niciun sponsor, sold out o lună înainte de reprezentație;

• Album „ALIFANTIS – GOLDEN COLLECTION”, dublu vinyl, Alifantismusic, 2024;

• Premieră Absolută – Primul artist român al cărui nume este purtat de un Tramvai în municipiul Brăila (ALIFANTIS 03)”, a scris Nicu Alifantis, în mediul online.