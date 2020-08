Nicoleta Luciu, uimitoare la 39 de ani. Cât de bine arată! E aproape de nerecunoscut

Nicoleta Luciu a dispărut din lumina reflectoarelor de ceva timp și s-a axat pe viața de familie și pe creșterea copiilor săi. Vedeta s-a retras la Mircurea-Ciuc, alături de soțul ei, Zsolt Csergo și cei patru copii, este bine și arată mai bine ca niciodată.

Nicoleta Luciu arată uimitor la 39 de ani. Este de nerecunoscut

După ce a născut, corpul Nicoletei Luciu s-a modificat radical și aceasta a primit multe critici, însă vedeta și-a văzut de treaba ei, s-a axat pe creșterea copiiilor ei și nu s-a grăbit să ajungă la talia pe care o avea înainte de nașteri.

Cum de-acum copiii au crescut vedeta are timp să se ocupe mai mult de ea, iar asta se poate vedea din ultimele postări de pe rețeaua de socializare. Nicoleta Luci a revenit la forma care a consacrat-o.

Nicoleta Luciu a mâncat sănătos în perioada de izolare

Izolarea se pare că i-a prins bine Nicoletei Luciu, aceasta a profitat de perioada aceasta pentru a mânca mai sănătos și a face mișcare, astfel că acum arată mai bine ca niciodată. Nicoleta Luciu a acordat un interviu în care a mărturisit că, după mai multe încercări, a găsit dieta potrivită pentru organismul ei.

„Din iunie anul trecut țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 175. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc”, a spus Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu, atentă la alimentația copiilor ei

Nicoleta Luciu se ocupă extrem de mult de creșterea celor patru copii, Zsolt, de 12 ani și tripleții Kevin, Karoly și Kim, de nouă ani, astfel că este foarte atentă și cu alimentația lor.

„Copiii mănâncă normal, consumă muult avocado, mâncăruri și supe cu multe zarzavaturi. Mai gustă și din mâncărurile mele (nr. de dietă) din când în când”, a mai spus Nicoleta Luciu.