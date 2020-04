EXCLUSIV Cum a pedepsit-o nașa Nicoleta Luciu pe fina Bianca Drăgușanu, după divorțul de Victor Slav. Tensiunile dintre cele două au început cu mult înainte de separare

După o relație cu multe suișuri și coborâșuri, Bianca Drăgușanu și Victor Slav decideau în 2013 să se căstătorească. Evenimentul a fost unul fastuos, iar la petrecere au participat peste 300 de persoane. Surpriza cea mare a evenimentului a constat în faptul că nașii de cununie ai celor doi au fost Nicoleta Luciu si Zsolt Csergo, deși era bine știut faptul că Bianca și Nicoleta nu au niciun fel de relație:

Cum a pedepsit-o nașa Nicoleta Luciu pe fina Bianca Drăgușanu, după divorțul de Victor Slav

“Eu și Victor am lucrat împreună mulți ani și am legat o frumoasă relație de prietenie. Noi suntem prieteni și cu cealaltă pereche de nași, așa că atunci când am primit propunerea lor, am acceptat-o încântați”, mărturisea Luciu pe atunci. Între blondină și bunetă, ambele vedete super cunoscute în România, părea să se lege o frumoasă prietenie. Cele două au fost surprinse împreună de câteva ori, iar Bianca mărturisea că își vede nașa ca pe o soră mai mare, căreia îi cere mereu sfaturi.

Prietenie de complezență!

Relația dintre cele două a început să scârțâie în momentul în care a devenit faptul că Bianca și-a lăsat soțul acasă și a plecat la Paris cu fostul iubit, Adrian Cristea:

“Nu este frumos ce s-a întâmplat, dar nu vreau să mă bag, fiecare cu viața lui. Da, Victor va divorța”, spunea pe atunci Nicoleta.

La scurt timp după divorț, Victor a decis să îi mai dea o șansă Biancăi. S-au împăcat, au făcut un copil, pe micuța Sofia, iar relația lor a durat până în 2018. Cu toate acestea, Bianca nu a mai reușit să intre în grațiile nașei sale: “Victor are și acum o relație apropiată cu nașii de cununie. Bianca, în schimb, nu. Nicoleta nu a fost de acord cu multe lucruri făcute de Bianca și a preferat să se distanțeze ușor, ușor. Acum nu își mai vorbesc deloc. Nu s-au certat, nu s-au contrat. Însă nașa a transmis un mesaj, iar fina l-a înțeles. Fiecare cu treaba lui”, ne-au

mărturisit surse din anturajul Nicoletei.

A rămas prietenă cu cealaltă nașă!

Dacă Nicoletei Luciu nu i-a picat deloc bine faptul că Bianca l-a înșelat pe Victor cu Adrian Cristea, nu la fel de strictă a fost cealaltă nașă, Monica Glodean, care a reușit să înțeleagă motivele pentru care fina s-a întors în brațele fostului iubit. Cele două sunt prietene apropiate și astăzi.