Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
20 aug. 2025 | 13:28
de Daoud Andra

Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei

Monden
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu, odinioară una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbizul românesc, traversează o perioadă plină de schimbări majore. Dacă ani la rând s-a dedicat exclusiv familiei și a ales să trăiască discret, departe de luminile reflectoarelor, la Miercurea Ciuc, în ultima vreme lucrurile par să fi luat o altă turnură. Fosta actriță și model a început să își recâștige independența financiară și să petreacă tot mai mult timp în Capitală, departe de soțul său, Zsolt Csergo.

Revenirea în lumina reflectoarelor

Un detaliu care nu a trecut neobservat este faptul că Nicoleta nu mai poartă verigheta, un gest interpretat de mulți ca un semn că mariajul lor traversează o perioadă tensionată. Nu ar fi prima dată când bruneta renunță la bijuteria simbolică. Și în urmă cu câțiva ani, după zvonurile privind o presupusă infidelitate a soțului său, Nicoleta a recurs la același gest, însă, ulterior, l-a iertat și familia a rămas unită.

Dacă viața personală pare să fie marcată de incertitudini, în plan profesional, Nicoleta Luciu se bucură de un nou început. După o lungă pauză, a decis să își folosească imaginea și notorietatea pentru noi proiecte. Recent, a lansat propriul podcast, unde abordează teme variate, iar succesul nu a întârziat să apară. Cu sprijinul a doi sponsori importanți, vedeta reușește deja să obțină venituri considerabile, demonstrând că poate să fie o femeie independentă, fără să depindă financiar de soțul ei.

Mai mult decât atât, ultima sa vacanță nu a fost doar o escapadă de relaxare, ci și o oportunitate de a colabora cu o companie de închirieri auto, care i-a pus la dispoziție un automobil. În schimb, Nicoleta le-a făcut publicitate pe rețelele sociale, transformând o simplă călătorie într-o sursă suplimentară de câștig.

Nicoleta Luciu și soțul ei

O tradiție abandonată

Un alt semn că lucrurile nu mai sunt ca odinioară între Nicoleta și Zsolt îl reprezintă schimbarea obiceiurilor de familie. Timp de ani buni, cei doi obișnuiau să petreacă împreună, alături de copii, mare parte din vară în Croația, o destinație preferată și un adevărat refugiu al familiei. Anul acesta, însă, tradiția a fost abandonată, potrivit cancan.ro. Nicoleta a ales să plece singură într-o mini-vacanță, semn că distanța dintre ea și soțul său nu este doar una geografică, ci și emoțională.

Întrebată direct dacă există probleme în căsnicia sa, Nicoleta a negat, însă a evitat să ofere detalii. „Nu-s probleme. Dacă erau, spuneam eu”, a declarat aceasta pentru sursa menționată, preferând să păstreze discreția asupra vieții personale. Totuși, lipsa verighetei și deciziile recente par să alimenteze speculațiile.

