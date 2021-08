Nicoleta Luciu, despre infidelitățile soțului. Cum a fost înșelată de mai multe ori fosta vedetă TV

Nicoleta Luciu a vorbit despre infidelitățile soțului și despre cum a reușit ea să treacă peste acastă perioadă. Fosta actriță a fost înșelată de mai multe ori de partenerul ei. Ce a spus cunoscuta brunetă?

Nicoleta Luciu face parte din femeile care sunt deja de ani buni în vizorul românilor și care au mărturisit transparent problemele din mariajul ei. Concret, toată lumea știe deja că soțul acesteia a înșelat-o de mai multe ori. Fosta actriță a recunoscut sincopele din căsnice.

Amintim că bruneta a renunțat deja de ani buni la lumina reflectoarelor și s-a mutat departe de București, la Miercurea-Ciuc, alături de soț și cei patru copii. Cea din urmă a renunțat la carieră în detrimentul familiei și a iertat infidelitățile celui care i-a jurat iubire o viață întregă.

Afaceristul Zsolt Csergo a avut mai multe aventuri în timpul căsătoriei cu mama copiilor săi. Desigur că nu a durat mult până ca presa să afle. Cu toate astea, Nicoleta Luciu a reușit să treacă peste și să dea uitării evenimentul nefericit din viața lor de familie.

Nicoleta Luciu s-a făcut remarcată datorită fizicului său aparte, ulterior talentului actoricesc. Deși cariera sa în televiziune a fost un succes și viitorul părea promițător, bruneta a luat o hotărâre uriașă imediat cum pe lume au venit cei trei copii. Românii au văzut-o pentru prima oară în rolul de model.

„Când am debutat noi se câştigau foarte mulţi bani. Acum nu mai ştiu preţurile, dar ştiu că la vremea respectivă generaţia de aur făcea foarte mulţi bani la vremea respectivă. Şi asta pentru că erau foarte multe job-uri şi… puţine modele. (…)

Crăiasa Zăpezii, am încheiat practic şi prezentarea, dar să ştii că am avut emoţii. Nu ştiu de ce. În mod normal n-ar fi trebuit să am, dar uite că am avut. (…) Nu m-am plâns niciodată pentru că îmi place ceea ce am făcut, n-am regretat niciun moment al vieţii mele, toate au venit la timpul lor, copiii la timpul lor, adică am încercat toate meseriile care puteau fi încercate în showbiz, le-am făcut cu plăcere, cu drag”

