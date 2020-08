Ispita Nicoleta de la Insula Iubirii a născut. Primele imagini cu băiețelul ei

Fericire mare în familia Nicoletei Dragne. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a născut un băieţel. Iată primele imagini cu bebeluşul!

Nicoleta Dragne este în al nouălea cer. Frumoasa ispită de la “Insula Iubirii” a născut un băieţel perfect sănătos.. Deşi avea doar 35 de săptămâni de sarcină, aceasta a intrat în travaliu şi a născut după doar câteva ore. Vedeta a postat pe contul său de Instagram prima imagine cu bebeluşul, iar admiratorii blondinei s-au topit de dragul lui.

„Bebe este foarte bine. Are puțin perfuzie, pentru că are glicemia scăzută. Este sănătos, este foarte mare. Are 3,170 kg și 51 de cm. Este foarte mare pentru un bebeluș care s-ar fi născut la 35 de săptămâni. Să știți că nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Că de, așa se întâmplă. Noi ne rupem spatele și ei seamănă cu tații. Am născut la o clinică privată, totul a decurs foarte bine. Am născut natural. Am dureri, dar e ceva normal, e suportabil”, a povestit Nicoleta.