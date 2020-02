Nicolae și Elena Ceaușescu, proiect incredibil construit în patru ani. Stația de metrou unică în România

În perioada în care în România se construia masiv, în 1977 Ceaușescu a dat undă verde unui proiect ambițios la vremea aceea pentru întreaga Europă de Est. Construirea într-un timp record a infrastructurii liniilor de metrou, așa cum le știm astăzi. Printre multele legende care au circulat la vremea respectivă, s-a numărat și cea a uneia dintre cele mai spectaculoase stații de metrou, stația Titan.

Istoria arhitectonică a stației de metrou Titan este una, pe cât de spectaculoasă, pe atât de ineditî,mai ales dacă ne referim la modul cum a fost construită. Ce sare, evident, în ochi prima dată când intri in stație, este lipsa pilonilor de susținere, ca în cazul majorității celorlalte stații de metrou din București.

Din aceeași echipă din care a făcut parte și Gheorghe Beznilă au mai făcut parte și ingineri şi alți arhitecţi recrutaţi din toate companiile statului de profil ale acelei perioade. Modul în care s-a lucrat la staţia Titan a presupus o tehnică revoluţionară inventată de specialiștii români ai momentului. Construcția stației a început în 1977, dar nu înainte de reuși să convingă cuplul prezidențial, Nicolae și Elena Ceaușescu, de necesitatea acestui tip de proiect.

„Staţia a fost foarte bine amplasată şi uşor de executat. Nu a încurcat pe nimeni pentru că este sub parc. A fost un experiment. Metoda îngheţării solului nu se mai aplicase nicăieri în România. Pentru că era la stadiul de pionierat ne-au fost asigurate toate cele necesare. Execuţia a fost rapidă. La Titan am apucat cea mai impresionantă scena pe care am văzut-o în viaţa mea la metrou: schela tavanului. Era pur şi simplu o catedrală! ”, mai spune arhitectul.