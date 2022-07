Nicolae Dică, dărâmat de meciul nebun în care FCSB a învins Saburtalo cu 4-2. „Am îmbătrânit cinci ani în seara aceasta”

Nicolae Dică s-a întors la FCSB, după aproape patru ani, cu o victorie. Echipa lui a câștigat cu 4-2 duelul retur din turul doi preliminar al Europa Conference League, iar antrenorul a recunoscut că a avut emoții uriașe. La interviul de la finalul partidei i-a amintit lui Gigi Becali că mai are nevoie de investiții și de transferuri.

FCSB a câștigat cu 4-2 duelul cu Saburtalo și s-a calificat turul trei preliminar din Conference League. Meciul a fost spectaculos cu multe faze de poartă și schimbări de situație. Gazdele au condus cu 2-0, au fost egalate, dar până la urmă s-au impus la două goluri diferență. A fost primul meci pentru Nicolae Dică la al doilea mandat de la FCSB. Antrenorul a recunoscut că a avut mari emoții.

„Într-adevăr, am îmbătrânit cinci ani în seara aceasta, dar important e că ne-am calificat. Întotdeauna am emoții, dar sunt pozitive și le transmit și jucătorilor. Cred că ați văzut o altă atitudine a echipei, am făcut acel pressing sus. În a doua repriză ne-am retras puțin, ceea ce n-ar fi trebuit să facem. Le-am transmis că trebuie să jucăm, că avem timp”, a declarat Nicolae Dică la interviul de la finalul partidei.