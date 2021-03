Nici nu zici că are aproape 40 de ani. Ce vedetă a atras privirile pe stradă, fără mască (exclusiv)

Ea este cea pe care un tânăr din ziua de astăzi ar numit-o ”mamă de gașcă”. I-a dat fiului ei ceva mai multă libertate, a învățat câteva expresii folosite de prietenii lui și iată rețeta unei relații perfecte dintre mamă și copilul ei. Aici excelează, o laudă fiul, cât și în viața profesională. Unde pui că pachetul este completat de frumusețea sa răpitoare? În vârstă de aproape 40 de ani, vedeta ar putea concura fără emoții cu tinerele din ziua de azi.

Geanina Ilieș, superbă la aproape 40 de ani. Vedeta a atras toate privirile pe străzile din Capitală

Machiată discret, cu părul prins într-o coadă, Geanina Ilieș este o apariție de senzație. Fosta prezentatoare a emisiunii ”Gospodar fără pereche” parcă întinerește pe zi ce trece. La cei aproape 40 de ani, ea arată ca o tânără de 20. Acest lucru se poate observa și din vestimentația abordată deseori, ca de această dată, de altfel, când a abordat un look tineresc.

Fosta știristă a purtat un tricou alb cu imprimeu la care a ales o pereche de blugi cu o croială populară în ultima vreme, îndeosebi în rândul tinerilor, și o pereche de adidași colorați. Geanina Ilieș a fost surprinsă de fotoreporterii Impact ieșind dintr-un salon de înfrumusețare din zona de nord a Bucureștiului. Ea avea o plasă în mână, pe care a așezat-o în portbagajul mașinii sale, apoi s-a urcat în autoturism și a plecat către Corbeanca, acolo unde locuiește.

A suferit recent o operație la nas

Geanina Ilieș nu s-a ferit niciodată să vorbească despre modificările pe care și le-a făcut de-a lungul timpului, cu ajutorul specialiștilor. Fosta prezentatoare de televiziune a suferit recent o operație estetică la nas. Inițial, a ezitat să o facă, în ciuda unor probleme de ordin medical pe care le avea.

„Am luat această decizie imediat după ce am ieșit din lockdown, anul acesta. Mi-a schimbat total starea de sănătate în bine. Am avut unele probleme de respirație în ultimii ani, având o deviație de sept și o rinită acută, care îmi dădeau mari bătăi de cap.

Nici la sală nu mai mergeam, îmi era din ce în ce mai greu să depun efort fizic. În perioada pandemiei, am luat această decizie și m-am hotărât. Am decis împreună cu doctorul la care am apelat să facem și o intervenție de rinoplastie. De asta îmi era cel mai frică, sincer, să nu-mi schimbe fizionomia și mă bucur de faptul că rezultatul a fost unul bun din toate punctele de vedere”, a mărturisit într-un interviu pentru revista VIVA.