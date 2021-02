Geanina Ilieș, despre debutul în TV. Totul s-a întâmplat imediat, nici ei nu i-a venit să creadă

Geanina Ilieș este o prezență cunoscută în TV. Ea și-a făcut debutul în televiziune ca actriță în serialul„Un pas înainte”, însă a preferat să se îndrepte către presă, iar acum prezintă știrile sportive.

Frumoasa prezentatoare a colaborat, inițial, cu o agenție de modele. Așa a ajuns să participe la castingul pentru serialul de pe ProTv. Geanina Ilieș a reușit să obțină rolul unei eleve în serialul „Un pas înainte”.

„Colaboram cu o agenție de modele la vremea respectivă, în timpul facultății, și am primit un telefon de la ei în legătură cu acel casting. Știu că am ajuns ultima în acea zi la Buftea. Rolul unei eleve, balerină, personaj nou în serialul „Un pas înainte. A fost cea mai frumoasă experiență. După acest rol au mai venit și altele, chiar și în „Boogie, regizat de Radu Muntean, ,‚Contratimp – Jesus del Cerro”, a povestit Geanina Ilieș, într-un interviu pentru Revista VIVA!.

După debutul său în TV, Geanina Ilieș a realizat că se simte confortabil pe sticlă. Și-a jucat rolul extrem de bine, motiv pentru care au urmat și altele. Deși nu are studii în actorie, tânăra s-a descurcat remarcabil în rolurile pe care le-a avut.

Tânăra este la bază jurnalist, așa că după mai multe cochetări cu actoria, a ales să se angajeze într-o redacție de știri sportive. Era pasionată de sport și îi plăcea mult să scrie, iar de aici până la pupitrul știrilor a fost doar un pas.

Prezentatoarea a vorbit despre faptul că nu și-a imaginat niciodată că va sta în fața camerelor în calitate de prezentator al știrilor. Era pasionată de munca de teren, însă a acceptat să dea o probă ca prezentator. Nu-și imagina, pe atunci, că asta va deveni meseria ei.

Geanina Ilieș a renunțat pentru o perioadă la TV, concentrându-se pe creșterea fiului său și pe proiectele personale. A fost ajutată de partenerul ei și a deschis o clinică de estetică. Nu a durat mult până i s-a făcut dor de presă, așa că a fost sunată și a ajuns în echipa ProTv, ca prezentatoare a știrilor din sport.

„După ştiri, am vrut să fac o pauză pentru mine, m-am concentrat pe afacerile mele, am vrut să muncesc pentru mine. Eu mă identificam cu partea asta de beauty şi am zis să încerc să devin antreprenor. Prietenul meu m-a ajutat, m-a ghidat şi m-a învăţat cum merg lucrurile atunci când ai o afacere. Am deschis o clinică de estetică, am continuat cu solarul, pe care îl aveam deschis încă de când eram la Antena 1. Însă după vreo trei ani de zile mi se făcuse dor de televiziune şi cum nimic nu e întâmplător, am fost sunată şi cooptată în echipa de la PRO”, a mai spus ea, anul trecut, într-un interviu pentru OKMagazine.