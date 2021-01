Nepoții secreți ai lui Nicolae Ceaușescu. Câți ani au și de ce nu apar niciodată în public

Puțini știu câți nepoți are Nicolae Ceaușescu. Ei sunt foarte discreți, preferând să rămână departe de viața publică. Despre ei se știe însă că sunt foarte bine educați.

Cine sunt nepoții secreți ai lui Nicolae Ceaușescu

Dictatorul Nicolae Ceaușescu are doi nepoți, și anume, Alexxandra și Daniel Ceaușescu. Cei doi s-au ferit mereu de lume, nedorind să ia parte la viața publică.

Valentin Ceaușescu este singurul copil al soților Ceaușescu care este în viață. Mai trăiește însă și Mircea Oprean, soțul Zoiei, ginerele soților Ceaușescu. Valentin Ceaușescu are doi copii, de altfel, singurii nepoți ai cuplului Ceaușescu. Alexandra are 24 de ani, iar Daniel are 39 de ani. Ei sunt frați vitregi. Daniel provine din mariajul cu Iordana Borilă, iar Alexandra provine din relația lui Valentin Ceaușescu cu Roxana, actuala lui soție.

Au o educație aleasă

De menționat este că nepoata Alexandra a studiat la Școala Centrală din București, a luat BAC-ul cu 9,46 în 2015, și și-a continuat studiile cu Facultatea de Arhitectură, secția de Design Interior. Ea duce un trai extrem de discret și chiar se spune că s-ar fi căsătorit în secret, cu un tânăr cu care a plecat la Viena.

Daniel avea 8 ani când bunicii săi erau împușcați la Târgoviște, iar tatăl său a ajuns la pușcărie sub acuzația de subminare a economiei naționale. Și mama lui primise o citație cu o acuzație asemănătoare. Deși românii strigau revoltați că copilul merita să ajungă într-un din orfelinatele comuniste, mama lui l-a luat și a fugit din țară. Daniel a studiat și a trăit la New York și a studiat fizica și filosofia. Oana Mizil afirma că, după plecare în SUA, l-a revăzut pe Daniel în anul 2008.

”Am discutat, mi-a spus că era licențiat în Fizică și Filosofie. Am rămas profund impresionată de inteligența, cultura și, mai ales, de extraordinara modestie de care dă dovadă Daniel. Este un tânăr absolut încântător, sclipitor și, așa cum am mai spus, un tânăr cu o aleasă educație și extraordinar bun-simț. Din păcate, întâlnirea noastră ulterioară s-a petrecut la înmormântarea bunicului meu. A venit alături de mama sa, Dana, cea care s-a ocupat de educația lui de la plecarea din țară. Sunt convinsă că Daniel va avea un viitor împlinit și asta nu pentru că este nepotul soților Ceaușescu”, spunea Oana Mizil.

Nicolae Ceaușescu s-a născut la data de 26 ianuarie 1918, la Scornicești, și a decedat la data 25 decembrie 1989. El și soția sa, Elena Ceaușescu, sunt înhumați la Cimitirul Ghencea din Capitală. Nicolae Ceaușescu a fost un dictator român, secretar general al Partidului Comunist Român, șeful de stat al Republicii Socialiste România din 1967 până la căderea regimului comunist, care a survenit în 22 decembrie 1989.