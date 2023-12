Neluțu Varga, tentat să-l dea afară pe Dan Petrescu, după scandalul de la meciul CFR Cluj – Farul? „Nu veți mai vedea asemenea scene”

Dan Petrescu s-a pus rău și cu patronul clubului CFR Cluj, după scandalul îngrozitor de la meciul cu Farul Constanța, din ultima etapă din play-off. Finanțatorul grupării din Gruia a promis că nu vor mai avea loc incidente de acest gen. Potrivit unor surse, Neluțu Varga se gândește chiar să renunțe la antrenorul pe care la un moment dat își dorea să-l păstreze până în anul 2029.

Dan Petrescu, pus la zid de patronului clubului CFR Cluj. Gestul care i-ar putea provoca plecarea de la echipă

Dan Petrescu a făcut un scandal monstru la finalul meciului CFR Cluj – Farul 1-2, din etapa cu numărul 10 din play-off. S-a certat cu arbitrii, cu jucătorii formației adverse și chiar cu fostul său coleg din echipa națională, Gheorghe Hagi, căruia i-a arătat obrazul. Gesturile lui au provocat un scandal uriaș și a fost aspru criticat în studiourile de televiziune. Chiar și patronul Neluțu Varga s-a delimitat de el și și-a prezentat scuze public.

„Îmi cer scuze în nume personal și al clubului CFR Cluj petru incidentele de aseară. Nu aceasta este imaginea CFR Cluj. Indiferent de presiune, trebuie întotdeauna să ne respectăm blazonul. Felicit echipa Farul Constanța pentru titlul de campioană și pentru modul în care a jucat seară la Cluj. Acesta este drumul. Aceasta este calea, calea fotbalului, calea corectitudinii sportive cu orice preț. Dacă ne abatem de la ea, pierdem și esența fotbalului, esența unui club precum CFR Cluj. Ne pierdem identitatea, ceea ce este infinit mai grav decât un rezultat sau un campionat ratat”, a tunat patronul formației din Gruia.

Scandalul de la meciul CFR Cluj – Farul ar putea grăbi plecarea antrenorului. Dan Petrescu mai are contract încă un an, dar a spus că ar vrea să rămână doar dacă va avea la dispoziție un lot cu care să lupte la titlu. Ori asta înseamnă investiții costisitoare, greu de suportat de un patron care are deja peste 20 de milioane de euro investite. Iar gestul de la confruntarea cu Farul ar putea chiar să-i grăbească plecarea, chiar din această vară.

Neluțu Varga spunea acum câteva săptămâni că i-a propus lui Dan Petrescu un contract până în anul 2029, dar acum nu mai amintește nimic despre o eventuală nouă înțelegere. În plus, chiar antrenorul a dezvăluit că are oferte din străinătate.

„Vă asigur că, atât timp cât voi fi eu patron, nu veți mai vedea asemenea scene la CFR, indiferent de cât am fi de supărați, indiferent dacă am avut dreptate sau nu. Trebuie să producem fotbal, nu frustrări. Forța CFR Cluj!”, este mesajul transmis de Neluțu Varga pentru Fanatik.

Clasament final play-off

1. Farul Constanța – 53p (calificare în turul 1 preliminar Champions League)

2. FCSB – 46p (calificare în turul 2 preliminar Conference League)

3. CFR Cluj – 42p (va juca finala barajului pentru Conference League cu FC U Craiova)

4. Universitatea Craiova – 40p

5. Rapid – 38p

6. Sepsi – 29p (calificare în turul 2 preliminar din Conference League din postura de câștigătoare a Cupei României)