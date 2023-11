Neluțu Varga, reacție fermă după ce CFR Cluj a spus „adio” Conference League. „Nu am înțeles ce s-a întâmplat”. Mesaj pentru antrenorul Andrea Mandorlini

CFR Cluj a fost eliminată de Adana Demirspor din cupele europene, după un retur straniu. Ardelenii au primit gol în ultimul minut al partidei din Turcia, deși aveau superioritate numerică de mai bine de o jumătate de oră. Patronul Neluțu Varga a avut o reacție la puțin timp după finalul partidei și a explicat care va fi strategia echipei, după a ratat șansa o sursă bună de finanțare: milioanelele de euro din cupele europene.

CFR Cluj a spus „adio” cupelor europene încă din turul doi al UEFA Conference League. „Dubla” cu Adana Demirspor a fost palpitantă. În tur cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1 după ce formția lui Andrea Mandorlini a avut avantaj pe tabela de marcaj. În retur a deschis scorul formația antrenată de Patrick Kluivert, dar ardelenii au egalat după o lovitură de la 11 metri obținută de Bîrligea, în urma căreia a fost eliminat un jucător al formației gazdă.

CFR Cluj a avut mai multe ocazii pe finalul partidei, dar Adana Demirspor a dat lovitura în minutele de prelungire, când toată lumea se pregătea de cele două reprize suplimentare.

„N-am înțeles ce s-a întâmplat la acea centrare din care ei au marcat. Am avut meciul în mână! Sincer, am o bucurie și aceea că simt că am acum o echipă bună și-n campionat o să fim bine. Sunt mulți care vorbesc și habar n-au fotbal! Noi ar trebui să ne concentrăm doar pe ceea ce joaca echipa”, a declarat Neluțu Varga, la gsp.ro.