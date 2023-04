Nelu Vlad refuză să fie numit „tăticul manelelor”. Cântăreţul celebru pe care îl apreciază solistul trupei „Azur”. „A avut cândva o sclipire!” EXCLUSIV

Nelu Vlad (72 de ani), interpretul pieselor „Se mărită Mona”, „Mai întoarce, Doamne, roata!”, „Femei, femei”, „Bordeiaș, bordei, bordei” și „Pe nisipul de la mare”, refuză să fie numit „tăticul manelelor”. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, solistul trupei Azur ne-a vorbit despre debutul artistic, despre stadiul muzicii românești, dar și despre momentul retragerii sale din lumina reflectoarelor.

Nelu Vlad, solistul trupei Azur, ne-a vorbit despre piesele sale de succes, care și astăzi continuă să fie ascultate la petreceri:

„În primul rând, cele mai multe dintre cele peste 300 de piese, pe care le-am compus, iar multe dintre ele au ajuns foarte cunoscute, au fost create acasă la mine, în Brăila. Or, aici, dintotdeauna a fost un creuzet aparte, în care s-a împletit muzica mai multor popoare. Iar muzica este oriunde minunată.

În Brăila, trăiau atunci și mai trăiesc și azi turci, greci, aromâni, bulgari. Eu am ascultat muzica fiecăruia în parte și, dacă mi-a plăcut ceva, am căutat să imit linia melodică. M-am inspirat din muzica multor popoare. Iar muzica e minunată, pretutindeni! Am adăugat întotdeauna versuri cât mai frumos ticluite”.