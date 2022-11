NATO, informații scurse de la Kremlin. Anunțul despre planurile lui Vladimir Putin aruncă în aer siguranța Occidentului

Tensiunile de pe front cresc pe zi ce trece, iar starea de incertitudine cu privire la momentul încetării războiului devine tot mai puternică. În vreme ce Volodimir Zelenski avertizează cu privire la pregătirile pe care Vladimir Putin le face pentru un nou atac, un oficial NATO vine cu un anunț menit să confirme acest lucru, în urma informațiilor primite, se pare, chiar din partea unor surse de la Kremlin.

Retragerea trupelor ruse din Herson a reprezentat un moment extrem de semnificativ pentru războiul din Ucraina, dar mai ales pentru țara invadată, care a suferit din plin pierderea acestei capitale regionale, încă de la începutul războiului. Astfel, retragerea armatei ruse peste râul Nipru a reprezentat recucerirea unor teritorii extinse pe care Rusia le ocupase și pe care Vladimir Putin le declarase oficial teritoriu rus.

Din acest motiv, retragerea din această zonă asupra căreia Rusia avea control a pus multe semne de întrebare în rândul țărilor occidentale. Prin urmare, concluzia generală a fost că Putin are reale probleme cu armata sa, în timp ce Zelenski a făcut apel la prudență, temându-se de planurile malefice ale Kremlinului, avertizând că „există întotdeauna rezistență din partea inamicului”.

În această perioadă tensionată, Kremlinul depune toate eforturile pentru a cenzura informațiile despre război, oferind cetățenilor doar mesaje în avantajul Rusiei, spun analiștii occidentali. Pentru a se asigura de exclusivitate privind diseminarea informaților false, Moscova s-a asigurat că platformele de social media occidentale sunt blocate. De asemenea, agențiile de presă au parte de același regim de exclusivitate, în care sunt transmise doar știri care să păteze imaginea Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dezvăluit că retragerea Rusiei face parte „dintr-un program general” care reprezintă dovada vie a faptului că Moscova „și-a pierdut absolut impulsul”.

Mai mult, retragerea trupelor ruse din Herson au fost urmate de eșecuri repetate în timpul operațiunilor militare de pe teren, fiind evidentă absența unei ofensive puternice din partea armatei sale, a transmis marți oficialul NATO.

„Dar nu ar trebui să subestimăm Rusia, ea încă mai are capacități. Am văzut dronele, am văzut atacurile cu rachete. Arată că Rusia poate provoca încă multe daune”, a avertizat Jens Stoltenberg, care susține că planurile Rusiei pentru Ucraina sunt acelea de a o lăsa în frig.