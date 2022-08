NATO, avertisment privind tensiunile existente la granița dintre Kosovo și Serbia. În ce situație va interveni

Securitatea balcanică este pusă sub semnul întrebării, după ce, în cursul după-amiezii de duminică, au avut loc conflicte de maximă tensiune în nordul Kosovo, acolo unde s-au auzit sirene de raid aerian, dar și împușcături de arme. În urma disesiunilor create, premierul kosovar, Albin Kurti, a avertizat că orele din zilele și săptămânile următoare pot fi „provocatoare și problematice”. La scurt timp, misiunea NATO din Kosovo a intervenit pentru a face lumină în conflictul apărut recent.

Duminică seară, situația de la granița Kosovo-Serbia a fost una extrem de tensionată, fiind trase focuri de armă chiar și către polițiști, în semn de protest față de noile reguli ce urmau să fie implementate de la 1 august.

Astfel, intrarea a peste 50.000 de cetățeni cu documente și plăcuțe de înmatriculare sârbe urma să fie strict interzisă, ca răspuns la regulile din Serbia, care interziceau același lucru pentru cetățenii kosovari.

Pentru a evita implementarea acestei noi legi, mai mulți sârbi kosovari au provocat mai mute blocaje rutiere, în timp ce au folosit și focuri de arme, îndreptate către oamenii legii cu scopul de a destabiliza regiunea.

Ulterior, președintele sârb, Aleksandar Vucic a declarat duminică printr-un mesaj adresat poporului că situaţia din Kosovo „nu a fost niciodată mai complexă” pentru Serbia şi sârbii care trăiesc acolo.

La rândul său, premierul kosovar, Albin Kurtin, l-a învinovățit pentru situația actuală pe președintele sârb, despre care a spus că generează tulburări.

La scurt timp după conflictul apărut între sârbi și kosovari, misiunea NATO în Kosovo (KFOR), a dat asigurări cu privire la intervenția rapidă a forțelor, dacă va fi nevoie să asigure securitatea țării.

Potrivit comunicatului transmis de forţa internaţională de menţinere a păcii internaționale, un viitor mai bun în Balcanu nu poate exista fără respectarea drepturilor omului și a valorilor democratice. Deși organizația se bazează pe ajungere aunui acord de pace prin dialog amiabil, nu se exclude intervenția militară, dacă situația o va impune.

Vezi imagini din timpul conflictului din orașul Mitrovica:

#Kosovo: air-raid sirens continue through the night in #Mitrovica. pic.twitter.com/QCAAh2xlHn

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 31, 2022