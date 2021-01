Naște peste o săptămână! Emoții mari pentru o vedetă din România: „Îmi e destul de greu”

Îndrăgita cântăreață urmează să fie mamă pentru a doua oară. Deși nu este pentru prima oară când trece prin asta, se pare ca este mai stresată ca oricând.

Este vorba despre Olguța Berbec, care urmează să nască lunea viitoare pentru a doua oară. Se pare că artista are foarte mari emoții. Potrivit cântăreței, și a doua sarcină vine cu noi provocări.

Deși noul născut ar trebui sa vină pe lume lunea viitoare, cunoscuta cântăreață pare să fie pregătită pentru orice situație.

Asta este partea cea mai ciudată, dar din fericire am câteva prietene care sunt acolo medici, deci nu îmi fac griji pentru că am păstrat legăturile de la nașterea Cezarei”, a mărturisit artista.

Mai mult de atât, s-ar părea ca artista nu este singura cuprinsă de emoții. Soțul Olguței Berbec este la fel de entuziasmat să-și întâmpine noul născut. Atât vedeta, cât și soțul său, au decis ca numele fetiței să fie Maria.

În cadrul unei emisiuni TV, Olguța Berbec a vorbit despre cum l-a cunoscut pe partenerul său de viață. Se pare că ea a fost cea care a făcut primul pas.

”A fost o situație puțin ciudată, eu am făcut primul pas la modul că ne-am întâlnit la un eveniment! Ne-am întâlnit la Herculane! Eu am făcut primul pas spre Remus, nu neapărat spre relație. Eu am cântat la eveniment, iar ei puseseră acel moment în online și eu n-am fost de acord și am cerut să fie dată jos filmarea cu mine!”, a spus Olguța Berbec la ”Acces Direct”.