Nadia Comăneci, noi detalii despre cazul Sabrinei Voinea: “De luat medalia de la cealaltă gimnastă, nu se va întâmpla așa ceva”

Prima săptămână a Jocurilor Olimpice de la Paris a adus pentru România nu mai puțin de 7 medalii, însă recent, bucuria ne-a fost umbrită de ceea ce sa întâmplat la gimnastică, la finala de sol. Sabrina Voinea a fost penalizată nejustificat de către arbitrii, iar medalia sa de bronz a fost acordată, eronat, gimnastei americane Jordan Chiles. Nadia Comăneci, legenda vie a gimnasticii, a oferit noi detalii despre acest caz, subliniind nedreptatea suferită de sportiva noastră.

Contestația adusă de echipa americană a dus la o mărire a notei lui Jordan Chiles, ceea ce a propulsat-o pe aceasta pe ultima treaptă a podiumului.

În același timp, Sabrina Voinea a fost penalizată pentru o presupusă ieșire de pe covor, care a fost, conform dovezilor prezentate, o eroare.

Românca a declarat la Antena 3 CNN că, de fapt, nu a ieșit niciodată din zona de concurs și că imaginea folosită pentru a o penaliza nu era relevantă pentru ziua finalei.

”Am reușit toate liniile acrobatice, n-am ieșit deloc din sol. Arbitrele au spus că am ieșit din covor, dar nu e adevărat,” a explicat gimnasta.

După terminarea finalei, Nadia Comăneci a devenit cea mai activă susținătoare a Sabrinei Voinea. Legenda gimnasticii mondiale a cerut o revizuire a deciziilor arbitrilor și a prezentat dovezi video care demonstrează că gimnasta noastră nu a încălcat regulile.

”Zeița de la Montreal” a explicat că a discutat cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică și a solicitat o revizuire a rezultatului, subliniind că, deși nu se va schimba medalia câștigată de Chiles, se impune o corectare a erorilor.

“Eu am alergat, am întrebat și am spus că vreau să văd fotografia cu călcâiul afară, dar n-am văzut nimic deocamdată. Trebuie să se facă dreptate,” a spus Nadia Comăneci.