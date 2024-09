Mutare surpriză în televiziune. A trădat Antena pentru Realitatea Plus

Se măreşte echipa Realitatea Plus, după ce un jurnalist de la Antena a trecut la televiziunea de ştiri. Este vorba de Radu Rotaru, care a demisionat din trustul Intact în urmă cu o lună jumătate.

„Încep o nouă etapă în cariera mea jurnalistică şi sunt extrem de nerăbdător. Mi-am dorit o schimbare şi iată că a venit. De la emisiune, trec la ştiri. Am primit cu entuziasm propunerea celor de la Realitatea Plus şi m-am bucurat să descopăr o echipă fresh şi unită”, a declarat Radu Rotaru pentru Pagina de media .

La noul loc de muncă, Radu Rotaru este tot reporter şi va acoperi domeniul social, însă „nu va uita nici de zona mondenă”.

„În calitate de reporter la Realitatea Plus, le voi aduce celor de acasă cele mai noi şi importante informaţii din sfera socială, dar nu voi uita nici de zona mondenă în care am activat până acum, aşa că alături de echipa Realitatea Plus pregătesc multe surprize. Nu în ultimul rând, vreau să le mulţumesc telespectatorilor care mi-au urmărit activitatea până acum şi sunt convins că vor fi alături de mine şi de acum în colo”, a spus acesta.