Mutare neașteptată în PRO TV! De la Vocea României la rolul de prezentatoare într-o nouă emisiune

Mutare surpriză ala Pro TV! Fanii show-ului Vocea României nu se așteptau deloc să o vadă în rolul de prezentatoare. Despre cine este vorba și ce emisiune va prezenta cunoscuta vedetă?

Mutare la Pro TV. Vocea României, rampă de lansare

Vocea României a fost clar o rampă de lansare pentru ea. Aquene a devenit cunoscută odată cu participarea la unul dintre cele mai iubite show-uri de muzică. Aceasta a fost în echipa lui Smiley și a ajuns rapid în atenția casei sale de producții. Cu toate astea, se pare că acest nou rol îi va aduce notorietatea. Tânăra prezintă acum emisiunea cu și despre Tik-Tok, în cadrul unei emisiuni pe Pro TV Plus numită How to Tik-Tok.

Aici poți afla știrile, tendințele și diverse tutoriale iubite de utilizatorii platformei care este extrem de apreciată în România. Emisiunea artistei este disponibilă pe platforma sa de streaming în fiecare zi de marți, de la orele 11:00. Aquene (Alexandra Costache), unul dintre artiștii care face parte din backing-vocal-ul „Vocea României” acum, face muzică de la vârsta de șase ani și este studentă la Universitatea de Muzică, secția Jazz. Primul episod aici!

Ce emisiune prezintă acum?

Toate răspunsurile la întrebările: cum poți deveni viral? Câți bani poți câștiga din Tik Tok și care este conținutul cel mai apreciat de români și de străini pe platformă? „Sunt absolut fascinată și pasionată de TikTok. Aici poți face o infinitate de videouri și e un lucru extrem de bun că din ce în ce mai mulți oameni își deschid conturi. În primul rând, TikTok înseamnă relaxare, distracție, dar și dezvoltarea imaginației”, spune artista. Acest show este realizat în parteneriat cu Tik Tok România, una din cele mai populare rețele ale momentului la nivel mondial, cu peste 500 de milioane de utilizatori din toată lumea și peste 1.6 miliarde de decărcări ale platformei.