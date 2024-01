Musty, fratele lui Kamara, ofertat la Survivor All Stars! Din ce motiv a refuzat însă banii: ”Dureri cumplite!” EXCLUSIV

Kamara și-a dorit cu ardoare să participe la Survivor 2024, însă nu a fost selecționat pentru ediția în care se întrec cei mai buni foști concurenți. În schimb, fratele lui, Musty Camara, care și-a mai încercat norocul și în 2021, a fost ofertat de PRO TV.

Musty ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, de ce a declinat invitația, precum și cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, după ce a revenit din Republica Dominicană în 2021.

Kamara, fost concurent la Survivor 2023, a așteptat până în ultima clipă să se numere printre ”greii” ediției actuale, însă a ratat această nouă provocare. În schimb, a fost ofertat de PRO TV fratele lui, Musty, și el fost concurent în 2021.

Musty a explicat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, motivul pentru care a refuzat oferta tentantă de altfel, din punct de vedere financiar:

”Da, m-au sunat să mă întrebe dacă doresc să particip la ediția aceasta. Înseamnă că, în 2021, am fost un concurent cât de cât vizibil, chiar dacă nu neapărat polemic, ca alții.

Inițial, am fost tentat să merg, dar vreau neapărat să mă ocup de niște proiecte artistice, pregătesc ceva frumos, chiar și un podcast. Dacă stăteam acolo, în Dominicană, vreo trei luni, iar le amânam. Nu mai am cum. Am nevoie de bani, dar contează mai mult noul proiect!”.