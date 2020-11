Editorial. Mulțumim pentru biscotto, să ne fie de bine!

Când am încetat să mai fim cei mai proști din curtea școlii la nivel de speculă, speculă promovată de forțe ale fotbalului mondial, au început să se răscoale puritanii noștri. Fie că e chibițul de la Cișmigiu sau de la birtul din Pietroasele, fie că este un tip doxat, doldora de teorie și de școală, fie că e vreun fost fotbalist sau doar jucător de fotbal.

În ce sens s-au răsculat eternii cârcotași care,vorba lui Camil Petrescu, dacă n-ar găsi, ar inventa firul de păr din mâncare? Le pute acel biscotto pe care naționala mică l-a executat cu Danemarca în ultimele minute ale unui joc care avea deja pe tabela un rezultat care trebuia să fie. Biscotto, în traducere fotbalistică, este termenul dat de italieni unei înțelegeri, nu blat, între două echipe pentru folosul reciproc avantajos.

Ce-i drept, blondă fiind, nu m-am prins chiar de la primele pase ale tricolorilor mici, dar mărturisesc că imediat ce am înțeles înțelegerea, am zâmbit. A făcut toți banii moaca arbitrului care a părut dintr-un film cu Stan și Bran, mai ales după ce a prelungit degeaba partida. Nu-i așa?

Ei bine, să te ții… Să te ții cu zmeii zmeilor pe rețelele de socializare, că vai, că e imoral, că ce zice lumea. Băi, eu cred că lumea zice că sunteți voi niște tâmpiți. Niște tâmpiți care ați uitat cât ați mai suferit din cauza blatului ordinar dintre Irlanda de Nord și Anglia care ne-a împiedicat să ajungem la Mexic 86. Sincer, eu asta cred… Și mai cred că uneori chiar vă place să savurați postura asta de eternă victimă. ”Ne-a furat arbitrul, ne-au făcut adversarii, dar noi terminăm cu fruntea sus…”, cam ăștia sunteți… Dar am o veste pentru voi: poate că aveți voi impresia că ați terminat ceva cu fruntea sus, însă adevărul e că rămâneți mereu în genunchi.

Mutu și naționala mică au făcut exact ceea ce era de făcut. La fel cum și Rădoi a făcut-o în vara lui 2019, la turneul final al ”europeanului” Under 21, vă aminți de egalul cu Franța. Acești doi tineri antrenori cu care, culmea, am lucrat doar cât au fost jucători, vin cu acest spirit dobândit la nivel înalt. Să nu uităm că Rădoi a jucat o semifinală de Uefa, iar Mutu are, printre altele, peste o sută de goluri în serie A. Unde? În seria A, da!

Nu vreau să mă dau cu părerea despre cum au făcut Mutu și, mai ales, Rădoi echipele. Nu vreau să evaluez eu calitatea, nu vreau să-l scot eu la tablă pe Rădoi pentru rezultate, nu vreau să îi zic eu că a greștit tactica cu Islanda sau că a încurcat-o cu cea din meciul cu Irlanda de Nord. Poate dacă aș fi fost mare fotbalist și aș fi avut costum ca Marica, aș fi comentat, dar așa, nu am nici măcar prosop precum Ciprian. Am, cel mult, o tigaie cum avea Simona Halep prin reclame. Cu care, bucuros, le-aș da un semnal de deșteptare românilor care s-au obișnuit că, în afară de cornerul bătut de Dorinel, și altceva mai este putred în Danemarca noastră. În rest, Mirel, Adrian, mulțumim pentru biscotto, să ne fie de bine!