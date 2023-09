Mulţi s-au uitat la rochie, dar alt detaliu a atras atenţia tuturor. Încălţările purtate de vedeta „cu cel mai frumos bust”, piesa de rezistenţă

Mulți s-au uitat la rochia purtată de celebrul model american, însă nu aceasta a fost piesa de rezistență ce a stârnit curiozitatea fanilor săi. Actrița a uimit printr-un alt detaliu, ce nu a putut fi trecut cu vederea de către nimeni. Iată cum s-a încălțat vedeta „cu cel mai frumos bust”! Foto

Cine este vedeta „cu cel mai frumos bust”

Este aproape imposibil să nu fi auzit despre ea. A devenit o senzație în adevăratul sens al cuvântului în mass-media, datorită apariției în videoclipul piesei Blurred Lines, a lui Robin Thicke. Prin prisma faimei pe care a dobândit-o, a reușit să își clădească o carieră de succes în domeniul cinematografic.

Emily Ratajkowski, fiindcă despre ea este vorba, a jucat primele roluri ca actriță în Gone Girl, Entourage și We Are Your Friends. Și-a făcut fani în întreaga lume, mulți tineri admirând aparițiile sale, chiar dacă unele voci le consideră controversate în repetate rânduri. Este vedeta „cu cel mai frumos bust”.

A semnat, de-a lungul timpului, cu Ford Models, Kohl’s, Forever 21 și Nordstrom. Emily Ratajkowski a lucrat și împreună cu renumitul fotograf Tony Duran. Stilul său îndrăzneț și atitudinea lipsită de inhibiții au ajutat-o să ajungă în atenția producătorilor de filme și nu numai.

Emily Ratajkowski este astăzi unul dintre cele mai cunoscute sex-simbol de la nivel internațional. Trăiește necenzurat, are atitudine și nu îi este rușine absolut deloc cu ceea ce reprezintă, aspect care o propulsează pe locuri importante în topurile preferate ale publicului, spun criticii.

Ce pantofi a purtat Emily Ratajkowski

Paparazzi o urmăresc deseori pe Emily Ratajkowski, pentru a putea furniza publicului cât mai multe informații interesante despre ea. Cel mai recent a fost surprinsă în New York City, în timp ce părăsea o clădire de studiouri, în penultima zi oficială de vară.

Emily Ratajkowski a ales să poarte la momentul respectiv o ținută foarte chic. Celebrul model a optat pentru o rochie de culoare maro, scurtă și decupată, cu dungi verticale albe. Creația vestimentară a prezentat o bretea pornită din partea stângă, dar care se așeza după gât.

Frumoasa șatenă a impresionat pe toată lumea cu ținuta ei, dar nu rochia a fost piesa de rezistență, așa cum ar fi fost mulți tentați să creadă, ci încălțămintea. În picioare, Emily Ratajkowski a purtat o pereche de cizme albe, lungi până aproape de nivelul genunchilor.

Toată această ținută a fost accesorizată de cunoscutul model cu o pereche de ochelari de soare oversized și o geantă de dimensiune medie, neagră, purtată pe umăr, așa cum se poate observa și în imaginile surprinse de paparazzi, încărcate în galeria foto a acestui material.