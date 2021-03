Mugur Mihaescu, aproape de faliment din cauza pandemiei. Câți bani a pierdut din cauza restricțiilor (exclusiv)

Mugur Mihăiescu se simte obosit să mai lupte cu pandemia de coronavirus, dar și cu autoritățile, care nu l-au ajutat. La ora actuală, afacerea sa cu localurile din Centrul Vechi din Capitală este pe butuci.

Acesta nu mai găsește soluții, iar pierderile financiare sunt majore, de peste un milion de euro. Amintim că în urmă cu mai bine de zece ani, Mugur Mihăescu (53 de ani) se lansa în industria ospitalităţii, înființând astfel primul pub de influenţă britanică, la Bucureşti, ‘‘St. Patrick‘‘. Dorea să-şi ducă afacerea şi la Craiova, dacă lucrurile evoluau în mod favorabil. Împreună cu fratele lui pe nume, Liviu, Mugur Mihăescu mai are deschise alte două localuri, ‘‘Party Room‘‘ şi ‘‘Kilkeny‘‘.

”A trecut un an de când strig ca un nebun că restaurantele şi terasele, adică o mare parte din cei ce lucrează în HoReCa, nu vor avea mari şanse de supravieţuire dacă nu primesc ajutor. Ei bine, după un an, nu ştiu ce să mai fac. Am strigat, am urlat, am ieşit la manifestaţii, am scris pe Facebook, am apărut la televizor şi nimic. Statul m-a ignorat cu desăvârşire. Şi nu mă refer la mine în primul rând, aici. Mă refer la toţi cei care au avut proasta inspiraţie să-şi lanseze afaceri într-un domeniu faţă de care statul român a dovedit din plin cât de mult îi pasă. Adică nu-i pasă!”, a spus Mugur Mihăiescu pentru Impact.ro.

El mai spune că s-a bucurat de “atenţia” fanilor, care au ţinut “să-l încurajeze”, prin mesaje.