Motivul real pentru care Meghan Markle nu se va întoarce în Marea Britanie. Prințul Harry se teme pentru viața soției sale

Prințul Harry a spus care este motivul real pentru care Meghan Markle nu se va întoarce în Marea Britanie! Ultimele declarații venite din partea mezinului Regelui Charles va stârni cu siguranță controverse puternice.

Așadar, prințul Harry a revenit în atenția publicului cu declarații șocante. Acesta a acordat recent un interviu pentru emisiunea Tabloids On Trial de la ITV în care a vorbit despre adevăratul motiv pentru partenera sa de viață, Meghan Markle, nu va reveni foarte curând în Marea Britanie.

Fără a sta prea mult pe gânduri, Prințul Harry a declarat că mama copiilor săi nu va reveni în Marea Britanie deoarece s-ar expune unor riscuri majore. Prințul și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la integritatea fizică a soției sale, afirmând că pericolele la care ar putea fi supusă sunt prea mari.

”Fie cu un cuțit, fie cu acid”

„Este încă prea periculos pentru Meghan să se întoarcă în Regatul Unit”, a declarat Prințul Harry în timpul interviului. El a subliniat că atenția excesivă a mass-mediei asupra cuplului a creat un mediu periculos, în care orice persoană influențată de relatările tabloidelor ar putea să acționeze violent.

„Tot ce este nevoie este ca o singură persoană să citească aceste lucruri și să acționeze în consecință, fie cu un cuțit, fie cu acid… Acestea sunt lucruri care mă preocupă cu adevărat", a spus Harry, evidențiind potențialele amenințări la adresa siguranței soției sale.

În primul său interviu de după încheierea procesului împotriva Mirror Group Newspapers (MGN), Ducele de Sussex a vorbit deschis despre influența negativă a tabloidelor asupra vieții sale private și a legăturilor sale familiale. El a amintit cum regina Elisabeta a II-a, bunica sa, a susținut acțiunile sale legale împotriva News Group Newspapers (NGN), editorul publicațiilor The Sun și News of the World.

Potrivit lui Harry, regina ar fi dorit ca mogulul media Rupert Murdoch să își ceară scuze pentru acțiunile întreprinse de publicațiile sale. Și nu este singurul proces al prințului Harry. Ducele de Sussex a menționat că procesul împotriva NGN pentru presupusa strângere ilegală de informații este programat să înceapă în ianuarie.