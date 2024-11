Lovitură pentru Vocea României. Cum a reușit Antena 1 să-i fure audiența

Încă de la debutul sezonului din 2024 al show-ului Vocea României, PRO TV a reușit să fie în fiecare vineri seară lider de audiență.

Iată însă că prima zi din luna noiembrie a venit cu o veste pe care puțină lume o anticipa: emisiunea muzicală de la PRO TV a pierdut bătălia cu Antena 1!

Potrivit jurnaliștilor de la Pagina de Media, Vocea României nu a fost lider de audiență pe 01 noiembrie 2024, ci s-a clasat pe poziția a doua în top. După serialele românești difuzate de postul concurent.

Din câte se pare, Antena 1 a adus pe micile ecrane în prima zi din luna noiembrie ultimul episod al serialului „Lia – Soţia soţului meu”, dar și un episod din abia lansatul serial „Iubire cu parfum de lavandă”. Ambele producții sunt semnate de Ruxandra Ion, care în trecut a făcut parte din echipa PRO TV.

Vocea României a pierdut pe toate fronturile

Sursa citată notează că „Lia – Soţia soţului meu” a înregistrat în minutul de aur, de la 21.49, peste 1,5 milioane de telespectatori la nivel naţional, reușind să fie pe primul loc pe toate segmentele de public.

Mai exact, ultimul episod al serialului de pe Antena 1 a avut 1.365.000 de telespectatori la nivel național, 630.000 de telespectatori la nivel urban și 270.000 de telespectatori pe comercial. Iar PRO TV cu Vocea României înregistra o audiență de 1.140.000 de telespectatori la nivel național, 605.000 de telespectatori la nivel urban și 255.000 de telespectatori pe comercial.

După ce „Lia – Soţia soţului meu” s-a încheiat, la Antena 1 a început un nou episod din „Iubire cu parfum de lavandă”, serial care de asemenea s-a intersectat cu Vocea României și a ieșit câștigător!

„În minutul de aur, de la 21.52, aproape 1,3 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau «Iubire cu parfum de lavandă»”, au anunțat cei de la Antena 1 printr-un comunicat.

La nivel național, Antena 1 a bătut PRO TV (aproape 1 milion de telespectatori pe minut vs. aproximativ 800.000), la fel cum s-a întâmplat și la urban (530.000 vs. 465.000) și pe comercial (220.000 vs. 200.000).