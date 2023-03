Denisa Nechifor, siluetă perfectă la 39 de ani. Cum se menține fosta iubită a lui Adrian Cristea FOTO

Fosta parteneră a lui Adrian Cristea își uimește fanii cu fiecare apariție publică. Indiferent dacă e pe stradă sau apare în mediul online, reușește de fiecare dată să atragă toate privirile. Denisa Nechifor, siluetă perfectă la 39 de ani. Vedeta a dezvăluit toate secretele trupului său sculptat.

Denisa Nechifor (39 ani) a devenit cunoscută în spațiul public prin prisma poveștii de iubire pe care a trăit-o alături de fostul fotbalist Adrian Cristea. Frumoasa vedetă s-a îndrăgostit de tatăl copilului eu pe vremea când era studentă la o facultate din municipiul Iași. Relația nu avea să dureze, însă.

La momentul respectiv, Adrian Cristea locuia în București. Sportivul i-a cerut partenerei sale să se mute în Capitală, unde putea să își continue și studiile. Tânăra a refuzat propunerea iubitului său, în cele din urmă povestea de dragoste destrămându-se, cel mai probabil pe fondul distanței.

După ce a terminat facultatea, Denisa Nechifor și Adrian Cristea au reluat legătura. Tânăra s-a mutat în București pentru iubitul său. În scurtă vreme, avea să rămână însărcinată cu o fetiță, pe nume Rannia. Doar că partenerii nu au reușit să se înțeleagă și s-au despărțit din nou. De această dată, definitiv.

Vedeta a mărturisit, în urmă cu mai mult timp, că fostul fotbalist intrase într-un anturaj de bărbați singuri, iar ea nu putea, nu dorea și nici nu va reuși să înțeleagă vreodată anumite aspecte ce au venit la pachet cu această schimbare. Chiar dacă au ales să urmeze drumuri separate, au rămas în relații bune de dragul copilului.

După ce cuplul s-a destrămat, tânăra a rămas în lumina reflectoarelor, bucurându-se de mulți fani. Și nici nu e de mirare, dacă e să vorbim despre trăsăturile senzuale cu care a binecuvântat-o Mama Natură. Acum, Denisa Nechifor este în vârstă de 39 de ani. Stârnește, însă, invidia cu ușurință printre reprezentantele sexului frumos.

Într-o intervenție recentă pentru presa românească, Denisa Nechifor a dezvăluit care sunt secretele trupului său de zeiță. Vedeta a precizat că nu consumă absolut deloc sucuri carbogazoase. În plus, face exerciții fizice de foarte mulți ani. Merge zilnic la sală, potrivit spuselor sale, chiar și când nu se simte în formă.

„De la 17 ani, nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc! Din când în când, mai ales vara, simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme. Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara și lumea consumă băuturi acidulate. Uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații.