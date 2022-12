Motivul pentru care Roxana Vancea a refuzat participarea la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ce probleme are de când a devenit mamă. EXCLUSIV

Aflată în concediu pentru creșterea copilului, fosta asistentă tv Roxana Vancea, care a născut în luna noiembrie, în urmă cu un an, a refuzat din start oferta de a participa la câteva reality-show-uri, printre care și „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Potrivit mărturisirilor, făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, bruneta încă alăptează și nu-și putea priva băiețelul de prezența sa. Altfel, bruneta ne-a mai spus că, deși mănâncă mult, tot slabă e.

”Cel mic e lipit de mine, mi-e foarte greu”

Roxana Vancea și soțul său, Dragoș, au devenit, pe 17 noiembrie 2021, părinții unui băiețel, căruia, recent, i-au tăiat moțul, într-un eveniment restrâns, în familie.

Fosta asistentă tv alăptează și-n prezent, micuțul fiind foarte atașat de mama sa. Din acest motiv, bruneta a ratat șansa de a reveni pe micul ecran. Mai precis, ea a refuzat din start să participe la reality-show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Ce oferte are Roxana Vancea

„Am primit oferte pentru mai multe proiecte tv, cum ar fi Sunt celebru, scoate-mă de aici! și Ferma, dar niciuna la care să mă pot duce pentru că eu încă alăptez. Elena Ionescu, de exemplu, a participat la Survivor, cel mic a rămas cu mama ei, dar ea nu-l alăpta. La mine e mai complicat. Cel mic e lipit de mine, mi-e foarte greu. Acum numai afară adoarme, trebuie să-l plimb în marsupiu. Am ajuns să fac vreo 20.000 de pași pe zi. Numai la mine vrea, la Dragoș, nu. Doarme și vreo oră, dacă-l plimb. Dacă mă opresc, se trezește instant, trebuie să fiu numai în mișcare. Îl mai leagănă mama pe picioare să nu se trezească. Noaptea doarme cu mine în pat, e lipit de mine, cum mă mișc, se trezește”, ne-a spus aceasta.

„Mănânc nonstop, dar nu se pune”

Altfel, de când a născut, Roxana se confruntă cu o altă problemă. Nu poate lua în greutate, deși mănâncă nonstop: „Acum sunt cu copiii, la mama, la Novaci. L-am dus pe Milan să ia lecții de schi. Lui i-am luat monitor, a învățat să schieze, nu am avut treabă cu el. Cel mic a stat pe placă și chiar i-a plăcut.

Sunt slabă moartă. Am vrut să pun o poză cu Milan de pe pârtie, dar am renunțat, nu știai care-i mama, care-i copilul. Îmi confundai picioarele cu bețele lui de la schiuri. Mănânc non-stop, dar nu se pune. Și noaptea mă trezesc și mănânc. De la alăptat cred că e. Am 45 de kilograme, la 1, 63 metri.

Îl alăptez și acum pe cel mic. Pediatrul mi-a recomandat să continui până în primăvară, fiind perioada cu virozele. Am avut noroc, a avut o laringită și nu mânca nimic în afară de laptele matern. Îl durea gâtul și nu voia nimic”.

Nu se grăbește să se întoarcă în București

Fosta asistentă tv ne-a mai spus că va rămâne la Novaci până în ajunul Anului Nou și că, de Sărbători, cele care vor pregăti masa de Crăciun vor fi mama și sora sa.