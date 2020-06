Motivul pentru care Raed Arafat nu s-a căsătorit niciodată. A răspuns direct la această întrebare

Raed Arafat este unul din cele mai răsunătoare nume din țara noastră. Acesta a venit de zeci de ani în România, părăsindu-și țara natală. Cu toate că ar fi putut lăsa deoparte succesul pentru a-și face o familie, fiind asigurat pe partea profesională cu reușite impresionante, nu a făcut-o.

Raed Arafat a dezvăluit la Digi 24 motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute nume și chipuri din România, are reușite impresionante, dar din păcate nu se poate mândri cu nimic pe parea personală. Și-a iubit atât de mult cariera și meseria pe care a ales-o încă din tinerețe încât a sacrificat orice are și ce ar fi putut să aibă pentru ea. Șeful DSU a mărturisit că nu și-a făcut o familie pentru a nu provoca suferință.

Este conștient că o relație de orice fel are nevoie de răbdare, atenție, timp și mai ales prezența ambilor parteneri la aceeași masă seară de seară, lucru care n-ar fi fost posibil din partea sa. Arafat nu a vrut să aibă o familie doar cu numele, știind că e nevoit să fie în mare pare din timp plecat, așa că a decis în urmă cu zeci de ani să -ți culeagă fericirea din alte părți.

„Eu nici astăzi nu pot să reduc activitatea asta atât de mult ca să pot să spun am timp liber sau liniște. Nu regret și fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înțelegi: pentru a face asta, trebuie să renunți la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. unt mulți care trec sau au trecut prin această situație. La un moment dat, trebuie să stai și să alegi, trebuie să stai și să spui: da, merge așa sau renunț la asta sau nu mai fac asta, ca să pot să fac cealaltă parte, deci nu merge să lucrezi cum am lucrat eu și asta toți colegii știu, și ca program de lucru și tot. Să mai ai și alte obligații e foarte greu.”

Raed Arafat (Sursa: Digi 24)