Motivul pentru care Patrizia Paglieri a divorțat de primul soț. Nu și-au vorbit 10 ani

Patrizia Paglieri, cunoscută pentru pasiunea și priceperea în bucătărie, a făcut dezvăluiri neștiute despre viața personală. Ea a povestit că s-a căsătorit la vârsta de 24 de ani, însă căsnicia avea să dureze doar patru ani. Patrizia Paglieri a povestit care a fost motivul divorțului și în ce relații a rămas cu primul ei soț.

Patrizia Paglieri, dezvăluiri din copilărie

Patrizia Paglieri are o poveste de viață impresionantă. A mărturisit de unde a moștenit pasiunea pentru bucătărie, dar și de când a început să lucreze în acest domeniu.

„Bunica și mama aveau restaurant la Sanremo, de la ele am moștenit pasiunea asta. Lipit de restaurantul mamei era un magazin Prada, numai cu pantofi. Țin minte că mă uitam de fiecare dată în vitrină, la pantofi… Mereu am zis, ori deschid magazin de pantofi, ori restaurant. Mergeam la școală, iar sâmbăta și duminica îmi ajutam mama în bucătărie, așa făceam bănuți de buzunar. În Italia, cam așa se practică; aici, în România, dacă părinții își permit financiar, le cumpără orice copiilor, bolizi de lux etc. La noi, în Italia, nu este așa. Lumea bogată nu își răsfață copiii, ci îi învață să aprecieze valoarea banului. De la 13, 14 ani am început să lucrez în bucătărie, apoi m-a pasionat acest lucru”, a spus Patrizia Paglieri într-un interviu pentru Viva.ro.

Motivul pentru care Patrizia Paglieri a divorțat de primul soț

Cât despre căsnicia cu primul soț, care a durat patru ani, Patrizia Paglieri a dezvăluit motivul pentru care s-a ajuns la divorț și în ce relații a rămas cu bărbatul.

„Am avut o căsătorie foarte frumoasă, dar cred că numai el era îndrăgostit de mine. Mie îmi plăcea ideea de a mă căsători; el era un bărbat perfect, muncitor, cu o poziție socială bună, era soțul ideal. Cred că, de fapt, nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită. Dar am rămas prieteni, să știți. Nu a vorbit cu mine 10 ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni. Căsnicia a durat 4 ani, 10 ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme.”, a mai povestit Patrizia Paglieri.

Patrizia Paglieri are și un fiu în vârstă de 26 de ani, cu care are o relație de excepție. Ea și tatăl fiului ei au avut o poveste de dragoste care s-a terminat la doar un an distanță de când au devenit părinți, iar băiatul nu a avut o relație cu tatăl său, întrucât bărbatul nu a manifestat dorința de a-și cunoaște fiul.